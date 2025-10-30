"DOBRODOŠAO NAZAD!" Kendrik Peri ponovo u reprezentaciji Crne Gore

Kendrik Peri se oprostio od reprezentacije Crne Gore prošle godine u novembru, međutim sada će ponovo braniti boje ove reprezentacije.

Kako prenose Vijesti, plejmejker Unikahe se vraća u nacionalni tim i biće na raspolaganju Andreju Žakelju u predstojećem periodu.

Crna Gora će tako imati veliko pojačenje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvu u utakmicama protiv Portugala i Ruminije.

