"DOBRODOŠAO NAZAD!" Kendrik Peri ponovo u reprezentaciji Crne Gore
Kendrik Peri se oprostio od reprezentacije Crne Gore prošle godine u novembru, međutim sada će ponovo braniti boje ove reprezentacije.
Kako prenose Vijesti, plejmejker Unikahe se vraća u nacionalni tim i biće na raspolaganju Andreju Žakelju u predstojećem periodu.
Crna Gora će tako imati veliko pojačenje u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvu u utakmicama protiv Portugala i Ruminije.
