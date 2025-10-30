PARTIZAN OSTAO U SOFIJI: Evo šta se desilo sa crno-belima pred meč sa Barselonom u Evroligi

Najnovije vesti iz KK Partizan su prilično zanimljive.

Foto: Depositphotos

Naime, crno-beli su u Bugarskoj igrali protiv Hapoela meč Evrolige, a nisu se odmah psle utakmice vratili, već su - u Sofiji ostali.

Čak i trening odradili.

Tako je rešio stručni štab, uveren da je to najbolji način da se ekipa pripremi za predstojeći okršaj sa Barselonom u Beogradu.

Partizan je jutros odradio trening u Sofiji, a tek onda se vratio u prestonicu Srbije.





Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova Barselonu u Beogradskoj areni, a u Sofiji su poraženi od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 97:84.



Strateg crno-belih je naveo da Barselona ima jedan dan odmora više od Partizana.



"Igrali su u utorak, to je bitno u ovakvom kalendaru. Moramo da odigramo dobro uz veliku borbenost, želju i podršku naših navijača. Apelujem da navijači budu jedinstveni, s obzirom na neke stvari koje su se događale u poslednje vreme, da budu jedinstveni i pomognu timu. Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana i neka tako bude, da pomognu igračima i naprave poznatu atmosferu koja nas je krasila godinama unazad", izjavio je Obradović.



Partizan se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i četiri poraza, dok je Barselona na devetoj poziciji sa učinkom 4-3.



Bonus video: Neviđeni detalji sa dočeka srpskih olimpijaca u Beogradu