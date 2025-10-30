Košarka

PARTIZAN OSTAO U SOFIJI: Evo šta se desilo sa crno-belima pred meč sa Barselonom u Evroligi

30. 10. 2025. u 14:49

Najnovije vesti iz KK Partizan su prilično zanimljive.

Naime, crno-beli su u Bugarskoj igrali protiv Hapoela meč Evrolige, a nisu se odmah psle utakmice vratili, već su - u Sofiji ostali.

Čak i trening odradili.

Tako je rešio stručni štab, uveren da je to najbolji način da se ekipa pripremi za predstojeći okršaj sa Barselonom u Beogradu.

Partizan je jutros odradio trening u Sofiji, a tek onda se vratio u prestonicu Srbije.


"Reagovali smo, s obzirom da smo imali slobodno pre podne, da iskoristimo opciju da treniramo ovde i da probamo da damo igračima odmor kad se vratimo u Beograd. Šteta za jučerašnju utakmicu, imali dosta dobrih minuta, onda smo imali crne minute koji su doveli do toga da izgubimo utakmicu na način na koji smo izgubili", rekao je Žljeko Obradović, trener crno-belih.

Košarkaši Partizana dočekaće u petak od 20.30 časova Barselonu u Beogradskoj areni, a u Sofiji su poraženi od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 97:84. 

Strateg crno-belih je naveo da Barselona ima jedan dan odmora više od Partizana.


"Igrali su u utorak, to je bitno u ovakvom kalendaru. Moramo da odigramo dobro uz veliku borbenost, želju i podršku naših navijača. Apelujem da navijači budu jedinstveni, s obzirom na neke stvari koje su se događale u poslednje vreme, da budu jedinstveni i pomognu timu. Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana i neka tako bude, da pomognu igračima i naprave poznatu atmosferu koja nas je krasila godinama unazad", izjavio je Obradović.


Partizan se nalazi na 15. mestu na tabeli Evrolige sa tri pobede i četiri poraza, dok je Barselona na devetoj poziciji sa učinkom 4-3.
 

