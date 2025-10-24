SAD JE SVE JASNO! Evo šta se čeka da Partizan zvanično dobije centra
Od starta sezone Partizan je u potrazi za igračem na poziciji pet.
Na tom mestu ima samo Tajrika Džounsa pa je neophodan bio još jedan igrač za zgusnut raspored tokom sezone.
Situacija se otvorila pošto je Real Madrid odlučio da iz tima skloni Bruna Fernanda.
Kako prenosi više medija, Partizan je dogovorio sve sa centrom koji bi trebao da se stavi na raspolaganja Željku Obradoviću.
Kako prenosi Mozzart sport, ono što se čeka jeste raskid ugovora Fernanda sa Real Madridom. On želi da mu Madriđani isplate veći deo ugovora i oko toga trenutno traju pregovori.
Fernando je stigao u Madrid iz NBA lige tokom prošle sezone. Ove je na pet utakmica imao prosek 4,4 poena po meču. prošle je an 12 utakmica imao prosek od 5 poena po meču uz 3 skoka.
DONČIĆ IM TO NIJE ZABORAVIO! Slovenac se sveti "vukovima" za ono šta se desilo prošle sezone
VEČERAS ćemo gledati revanš prvog kola prošlogodišnjeg plej-ofa kada Lejkersi budu ugostili Timbervulvse u "Kripto.kom areni" (4.00).
24. 10. 2025. u 13:45
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)