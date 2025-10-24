SAD JE SVE JASNO! Evo šta se čeka da Partizan zvanično dobije centra

Od starta sezone Partizan je u potrazi za igračem na poziciji pet.

FOTO: N. Skenderija

Na tom mestu ima samo Tajrika Džounsa pa je neophodan bio još jedan igrač za zgusnut raspored tokom sezone.

Situacija se otvorila pošto je Real Madrid odlučio da iz tima skloni Bruna Fernanda.

Kako prenosi više medija, Partizan je dogovorio sve sa centrom koji bi trebao da se stavi na raspolaganja Željku Obradoviću.

Kako prenosi Mozzart sport, ono što se čeka jeste raskid ugovora Fernanda sa Real Madridom. On želi da mu Madriđani isplate veći deo ugovora i oko toga trenutno traju pregovori.

Fernando je stigao u Madrid iz NBA lige tokom prošle sezone. Ove je na pet utakmica imao prosek 4,4 poena po meču. prošle je an 12 utakmica imao prosek od 5 poena po meču uz 3 skoka.