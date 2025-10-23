REAL NAŠAO ZAMENU ZA FERNANDA: Ukrajinski centar stiže u Madrid
Kako piše dobro obavešteni "Mundo Deportivo" Real Madrid ima spremnu zamenu za Bruna Fernanda koga će otpustiti i na njegovo mesto dovesti Ukrajinca Aleksa Lena.
Aleks Len je dugi niz godina bio u NBA ligi, a trenutno nema klub. Preko "bare" je igrao za Atlantu, Sakramento, Toronto, Vašington i Los Anđeles Lejkerse.
On je najbolju košarku igrao u Atlanta Hoksima 2019. godine kada je imao oko 11 poena i 7 skokova po susretu.
Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
23. 10. 2025. u 14:39
ŠOK ZA ŠOKOM! Srbija ostaje bez selektora
23. 10. 2025. u 12:39
MILOJEVIĆEVA ZVEZDA NA NAJTEŽEM ISPITU DO SADA: „Crveno-beli“ moraju pronaći način da zaustave perfektnu Bragu!
Braga u četvrtak od 21.00 dočekuje Crvenu zvezdu na stadionu “Municipal de Braga” u okviru trećeg kola Lige Evrope, sa jasnim ciljem – da nastavi stoprocentan niz u Evropi. Dok Portugalci blistaju na međunarodnoj sceni, beogradski crveno-beli u Portugal stižu pod pritiskom, sa samo jednim osvojenim bodom i ozbiljnom potrebom da preokrenu lošu formu van "Marakane".
23. 10. 2025. u 07:00
RUSIJA JE ZAPANjENA: Ne može da veruje šta joj je Poljska upravo uradila!
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca. Naprotiv.
23. 10. 2025. u 14:39
SPAVA PORED VC ŠOLjE BEZ POKLOPCA Haos u zatvoru gde je Sarkozi, viču mu: "Osvetićemo Gadafija!" Poseban tretman za bivšeg predsednika
"SVI zatvorenici prave buku, viču, lupaju po zidovima..."
22. 10. 2025. u 15:32
Komentari (0)