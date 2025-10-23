Košarka

REAL NAŠAO ZAMENU ZA FERNANDA: Ukrajinski centar stiže u Madrid

Filip Milošević

23. 10. 2025. u 20:52

Kako piše dobro obavešteni "Mundo Deportivo" Real Madrid ima spremnu zamenu za Bruna Fernanda koga će otpustiti i na njegovo mesto dovesti Ukrajinca Aleksa Lena.

Foto: Profimedia

Aleks Len je dugi niz godina bio u NBA ligi, a trenutno nema klub. Preko "bare" je igrao za Atlantu, Sakramento, Toronto, Vašington i Los Anđeles Lejkerse.

On je najbolju košarku igrao u Atlanta Hoksima 2019. godine kada je imao oko 11 poena i 7 skokova po susretu.

