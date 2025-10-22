TURCI POBESNELI! Ne mogu da veruju da će morati da igraju u Izreaelu

Košarkaški klubovi Fenerbahče i Efes izdali su danas zajedničko saopštenje u kojem se protive igranju utakmica Evrolige u Izraelu, dan pošto je objavljeno da bi Makabi i Hapoel od decembra mogli da budu domaćini u Tel Avivu.

"U Evroligi su se pojavili izveštaji o mogućnosti da izraelski klubovi ponovo igraju domaće utakmice u Izraelu, od 1. decembra 2025. godine. Rukovodstvo Evrolige održalo je neformalni sastanak 21. oktobra 2025. godine, gde su procenjene bezbednosne okolnosti utakmica izraelskih klubova", stoji na početku saopštenja.

Dodaje se da su Fenerbahče i Efes izrazili negativne stavove o ovom pitanju i otvoreno izrazili zabrinutost zbog potencijalnih posledica takve odluke.

"Iako je saopštenje za javnost koje je Evroliga objavila nakon sastanka i izjave izvršnog direktora Evrolige Paulijusa Motijejunasa date novinarima ukazivalo na to da su svi članovi delovali jednoglasno tokom procesa donošenja odluka, na sastanku nije glasano, doneta je samo odluka da se nastave konsultacije po ovom pitanju. Naši razgovori o ovom pitanju su u toku sa relevantnim vladinim institucijama i rukovodstvom Evrolige", dodaje se u saopštenju.



Evroliga je od izbijanja sukoba u pojasu Gaze zabranila istanbulskim klubovima da budu domaćini izraelskim u Turskoj, pa je tako na početku ovogodišnje sezone Evrolige Efes bio domaćin Makabiju i Hapoelu u Podgorici. Prošle nedelje je Valensija bila primorana da zbog straha za bezbednost ekspedicije Hapoela ugosti izraelski klub bez podrške navijača.



