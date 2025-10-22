Košarka

"ONI KOJI SU DONELI ODLUKU NEĆE PUTOVATI TAMO!" Trener Valensije besan zbog povratka Makabija i Hapoela u Izrael

Filip Milošević

22. 10. 2025. u 18:13

Trener košarkaša Valensije Pedro Martinez izrazio je nezadovoljstvo zbog najava da će od decembra Makabi i Izrael biti domaćini u Tel Avivu i istakao da oni koji donose odluke o povratku utakmica u Izrael neće morati da idu tamo.

ОНИ КОЈИ СУ ДОНЕЛИ ОДЛУКУ НЕЋЕ ПУТОВАТИ ТАМО! Тренер Валенсије бесан због повратка Макабија и Хапоела у Израел

Foto: Profimedia

- Nismo baš mirni. Vidite vesti. Situacija nije tako normalna kao što bismo želeli. Zašto nije bezbedno igrati u Izraelu 25. novembra, a bezbedno je 5. decembra? Oni koji su doneli odluku neće morati da putuju tamo - rekao je trener Valensije na današnjoj konferenciji za medije, a prenosi košarkaški portal "Jurohups" (Eurohoops).

Valensija je prošle nedelje zbog bezbednosnih problema bila primorana u meču 4. kola Evrolige da ugosti Hapoel iz Tel Aviva bez prisustva navijača i taj meč je izgubila rezultatom 100:93. 

