Košarka

uživoPRENOS, BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-beli pod imperativom pobede

Новости онлајн

17. 10. 2025. u 20:00

Košarkaši Partizana igraju meč petog kola Evrolige u Vitoriji protiv Baskonije. Susret uživo možete da pratite na portalu "Novosti.rs".

ПРЕНОС, БАСКОНИЈА - ПАРТИЗАН: Црно-бели под императивом победе

FOTO: N. Skenderija

BASKONIJA - PARTIZAN (20.45) 

UOČI MEČA

U prestonici Španije zabeležen je osmi uzastopni poraz od Real Madrida. Susret u Vitoriji je time dobio na težini za crno-bele, kako bi se iz Španije vratili sa jednom pobedom. 

Baskonija je iznenadila pobedom kao domaćin upravo nad Realom 105:100 u Endesa ligi. To je trenutno jedini trijumf sastava Paola Galbijatija na oba fronta, nosivši neslavno obeležje jednog fenjeraša bez pobede u Evroligi.

Na sve to, pod znakom pitanja su najbolji igrač Baskonije Markus Hauard i Trent Forest zbog povreda.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)

SOFIJA RIČI ČEKA DRUGO DETE: Manekenka se nedavno porodila, a sada otkrila nove lepe vesti (FOTO)