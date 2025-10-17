uživoPRENOS, BASKONIJA - PARTIZAN: Crno-beli pod imperativom pobede
Košarkaši Partizana igraju meč petog kola Evrolige u Vitoriji protiv Baskonije. Susret uživo možete da pratite na portalu "Novosti.rs".
BASKONIJA - PARTIZAN (20.45)
UOČI MEČA
U prestonici Španije zabeležen je osmi uzastopni poraz od Real Madrida. Susret u Vitoriji je time dobio na težini za crno-bele, kako bi se iz Španije vratili sa jednom pobedom.
Baskonija je iznenadila pobedom kao domaćin upravo nad Realom 105:100 u Endesa ligi. To je trenutno jedini trijumf sastava Paola Galbijatija na oba fronta, nosivši neslavno obeležje jednog fenjeraša bez pobede u Evroligi.
Na sve to, pod znakom pitanja su najbolji igrač Baskonije Markus Hauard i Trent Forest zbog povreda.
