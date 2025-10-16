"POKUŠAĆEMO DA IH IZVUČEMO..." Nikola Kalinić pred meč Crvena zvezda - Real Madrid

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić izjavio je danas u Beogradu da očekuje težak meč protiv madridskog Reala u petom kolu Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Utakmica između Crvene zvezde i Reala biće odigrana sutra od 19 časova u Beogradskoj areni.

- Očekujemo tešku utakmicu, igraju čvrsto, prilično fizički zahtevno, prljavo... Želimo da prenesemo energiju iz prošle utakmice, da budemo u ritmu. Manje-više su to stvari koje važe za Real u poslednjih 15 godina. Puno pik end rola sa Edijem Tavaresom, koji je izuzetno nezgodan. Mario Hezonja igra sjajno, svi momci koji su došli šutiraju sjajno, omogućavaju Tavaresu i kapacitetu da igraju iz reketa. Spremamo utakmicu, igramo non-stop, na dva-tri dana. To je ritam na koji smo navikli, znamo kako da se pripremimo - rekao je Kalinić u obraćanju novinarima.

Košarkaši Reala su u prva četiri kola Evrolige zabeležili tri pobede i jedan poraz, dok Zvezda ima skor 2/2.

- Njihova veličina je impozantna, to svi znaju. Pokušaćemo da ih 'izvučemo', da igramo brzo, da ne dozvolimo da se postave u odbrani. U napadu žive od skoka u ofanzivi, zbog toga dobijaju neke teške utakmice. Moraćemo to da zaustavimo - naveo je košarkaš Zvezde.

Kalinić je rekao da njegov tim napreduje i da rezultati zajedničkog rada polako dolaze na naplatu.

- Ima dosta stvari koje dolaze iz navike, ko šta voli da radi, kako se ponašamo u određenim situacijama. Pripreme možda i nismo odradili najbolje, ali poslednjih nedelja deluje sve bolje i bolje. Započet je dobar proces - zaključio je Kalinić.

