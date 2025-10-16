ŠOK OTKRIĆE! Oglasio se Svetislav Pešić i zaprepastio celu Srbiju

Svetislav Pešić, doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije, dao je jedan intervju za "Nedeljnik" u kom je istakao alarmantno stanje koje nas čeka u košarci – ukoliko se nešto ne promeni!

FOTO: FIBA.Basketball

On je govorio i o problemima koje je naš tim imao na Evrospkom prvenstvu

- Pripremne utakmice su bile odlične, kao i na početku Evropskog prvenstva. I onda je došla utakmica sa Portugalom, gde nam se Bogdanović povredio. Jedan od najvažnijih igrača. Povreda Bogdanovića je unutar ekipe povečala odgovornost i motivaciju u nekom drugom smislu, da drugi igrači osete potrebu da preuzmu više odgovornosti. I odigrali smo utakmicu protiv Letonije fantastično. Ta utakmica nam je podigla samopouzdanje - rekao je Pešić.

Nastavio je u istom ritmu.

- Bio sam zadovoljan jer nisam morao igračima da govorim da smo izgubili Bogdana i da treba da preuzmu odgovornost. Videlo se da oni to osećaju. Ali onda dolazi Turska. I u petom-šestom minutu Avramović se povredio. A on nam je najvažniji igrač. On je pokretač naše kompletne odbrane. Mi živimo od odbrane. Naravno, imamo najboljeg igrača na svetu, ali i Jokić živi od svih ostalih. Posle se i Vukčević povredio u toj utakmici. Naravno, nije on najvažniji igrač, ali smanjune se rotacija. Povređuje se potom i Gudurić. Jedan trening može drugi treneing ne može. Utakmicu sa Turskom gubimo na jedan posed i to bez Avramovića.

FOTO: FIBA.Basketball

Bilo je mnogo problema.

- Dolazim na doručak, kad tamo nema Jokića. Nema ni Nikole Jovića, Gde su oni? Profesor doktor Gaga Radovanović mi saopštava da su bolesni. Eto, to su bili naši problemi kojima smo se mi bavili. Izgleda da jeste bio neki virus. Prethodnog dana u hoteli mi se otvorio lift, a u njemu letonski trener Banki. On mi kaže - neki virus nas uhvatio. Dan kasnije dvojica naših igrača ne mogu da ustanu iz kreveta. Nekoliko članova medicinskog tima i rukovodstva takođe. Bolesni igrači nisu išli na trening, dobijali su tri puta dnevno infuziju, a hranu su im donosili u sobu. I pred utakmicu ujutro kažu oni da im je prošla temperatura. Kaže Nikola Jović: 'Dobar sam, igram ja. Jokić, njega i da boli, on nikada neće da kaže da ga boloi. Takav je tip, može da istrpi šta god.

Takođe, Pešić se dotakao priča koje su se pojavile u medijima, a koje su vezane za prethodno Evropsko prvenstvo. Tačnije, ona da se žalio da su igrači išli u crkvu na molitve, a ne na treninge.

FOTO: FIBA.Basketball

- To su potpune izmišljotine, niti se to desilo, niti je to moj vokabular – rekao je Pešić za "Nedeljnik" i dodao:

- Kao što može da se vidi – ili se ne vidi, ja to ne znam. Verujem da sam na kraju osoba koja ipak vlada u tišini. Ne idem po kafićima, imam vrlo uski krug ljudi sa kojima se družim. Ne govorim glasno, osim na treningu i sastanku sa igračima. Vreme provodim uglavnom sa ljudima koji poznaju košarku, tako da u neposrednom okruženju osećam ljude koji razumeju šta se dešava. I kada sam bio mlađi trener i kada sam bio trener reprezentacije Jugoslavije, isto sam bio kritikovan. Na razne načine, čak i vređan - zaključio je Pešić.

