NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO! KSS odabrao ova dva američka grada za svoju bazu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 10. 2025. u 20:26

KSS odlučio se da poradi na modernizaciji.

FOTO: M. Vukadinović

U vremenu kada mnogi mladi i talentovani igrači iz Srbije (i ne samo naše zemlje, već i čitave Evrope) masovno odlaze na koledže i u srednje škole, poseban fokus KSS-a će biti baš na takvoj deci.

Sve kako se slučajno neki potencijal ne bi ispustio i kako bi oni talenti, koji to žele, mogli što pre i lakše da se integrišu u reprezentaciju Srbije.

Posebno je najavio selektor Dušan Alimpijević da će ispitati mogućnost da pojedini srpski igrači na koledžima budu dostupni za novembarske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

I zato je KSS, prema pisanju "Mozzart sporta", rešio da osnuje kampove u dva američka grada - Denveru i Majamiju kako bi se adekvatno ispratio razvoj srpske dece u Americi koji su na koledžima i u srednjim školama.

Čitav plan je počeo da se pravi još sa Svetislavom Pešić, dok je popularni Kari bio u ulozi selektora, a nastaviće se i sada kada iskusni stručnjak ima ulogu savetnika.

