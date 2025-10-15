DALAS VERUJE TRENERU: DŽejson Kid potpisao novi ugovor sa timom iz Teksasa
Trener košarkaša Dalasa Džejson Kid potpisao je novi, višegodišnji ugovor sa Maveriksima, saopštio je danas američki klub.
U saopštenju se ne navode detalji ugovora.
Kid (52) je Dalas preuzeo 2021. godine, a sa Maveriksima je zabeležio 179 pobeda i 149 poraza. Američki trener je ranije samostalno trenirao Bruklin i Milvoki, a bio je i pomoćni trener LA Lejkersa.
Nova sezona u NBA ligi počinje 22. oktobra.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
JOŠ JEDAN ADETOKUMBO U NBA LIGI! Janis doveo najmlađeg brata u Milvoki
13. 10. 2025. u 21:45
PREOKRET RAJAKOVIĆEVOG TORONTA: Raptorskima drama protiv Bostona
11. 10. 2025. u 11:07
PARTIZAN JE U MADRIDU: Crno-beli imaju kvalitet da se nadmeću na gostovanjima
REAL Madrid će u četvrtom kolu Evrolige ugostiti Partizan.
15. 10. 2025. u 07:55 >> 07:57
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)