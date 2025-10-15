DALAS VERUJE TRENERU: DŽejson Kid potpisao novi ugovor sa timom iz Teksasa

Trener košarkaša Dalasa Džejson Kid potpisao je novi, višegodišnji ugovor sa Maveriksima, saopštio je danas američki klub.

Foto: Profimedia

U saopštenju se ne navode detalji ugovora.

Kid (52) je Dalas preuzeo 2021. godine, a sa Maveriksima je zabeležio 179 pobeda i 149 poraza. Američki trener je ranije samostalno trenirao Bruklin i Milvoki, a bio je i pomoćni trener LA Lejkersa.

Nova sezona u NBA ligi počinje 22. oktobra.

