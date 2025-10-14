KLUB ODLUČIO! Evroligaški meč bez navijača

Utakmica četvrtog kola Evrolige između Valensije i Hapoela iz Tel Aviva biće odigrana bez prisustva navijača, saopštio je španski košarkaški klub.

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Meč Valensija - Hapoel na programu je u sredu od 20.30 časova u Roig areni.

- Valensija je iscrpela sve mogućnosti kako bi obezbedila da vlasnici sezonskih karata ne propuste sutrašnju utakmicu Evrolige. Međutim, s obzirom na postojeće rizike i preporuke državnih organa, klub je primoran da da prioritet bezbednosti i navijača i osoblja i donese odluku da se utakmica igra bez prisustva navijača - saopšteno je iz Valensije.

Cas 👉 📰 Comunicado oficial: Partido ante Hapoel IBI Tel Aviv



Valencia Basket ha apurado todas las opciones posibles para que sus abonados no tengan que perderse el partido de EuroLeague de mañana en el Roig Arena. Pero ante el riesgo existente y las recomendaciones de las… pic.twitter.com/G674hJj9bi — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 14, 2025