KLUB ODLUČIO! Evroligaški meč bez navijača

Filip Milošević

14. 10. 2025. u 16:00

Utakmica četvrtog kola Evrolige između Valensije i Hapoela iz Tel Aviva biće odigrana bez prisustva navijača, saopštio je španski košarkaški klub.

КЛУБ ОДЛУЧИО! Евролигашки меч без навијача

Foto: EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

Meč Valensija - Hapoel na programu je u sredu od 20.30 časova u Roig areni.

- Valensija je iscrpela sve mogućnosti kako bi obezbedila da vlasnici sezonskih karata ne propuste sutrašnju utakmicu Evrolige. Međutim, s obzirom na postojeće rizike i preporuke državnih organa, klub je primoran da da prioritet bezbednosti i navijača i osoblja i donese odluku da se utakmica igra bez prisustva navijača - saopšteno je iz Valensije.

