SVETISLAV PEŠIĆ NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI! Bivši selektor Srbije otkrio sve o debaklu na Evrobasketu

Bivši selektor Srbije Svetislav Pešić je otvoreno govorio o neslavnom nastupu naše košarkaške reprezentacije na Evrobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

On je gostujući na španskom radiju esRadio u emisiji "Tirando a Fallar" otkrio sve što se dešavalo u Rigi. Podsećanja radi, Srbija je u prestonicu Letonije otišla kao prvi favorit za zlato, a doživela je eliminaciju na samom startu nokautfaze. Iznenađenje veka priredili su Finci koji su u osmini finala savladali našu selekciju.

- Verovatno je neuspeh za vas i srpske navijače. Za mene, razočaranje. Bilo je veoma tužno, ne samo zbog poraza od Finske, već i zato što nismo imali dovoljno vremena. Ne mislim da je to bio neuspeh", ističe Pešić pa dodaje:

- Ljudi kažu da je to zato što su bila velika očekivanja. Imamo jednog od najboljih u istoriji, poput Nikole Jokića, a kada imate njega, automatski mislite da morate da pobedite, ali to nije slučaj.

Jedan igrač ne čini tim, ističe iskusni stručnjak.

- Nikola Jokić je najbolji timski igrač koga sam trenirao u karijeri, a trenirao sam mnoge. On je definitivno najbolji timski igrač, tokom utakmice, pre, posle, na treningu, van terena… On je neko ko razume značenje reči odgovornost. Igrači su ono što motiviše trenera, a ako imate Jokića, motivisani ste i vi. Razgovarao sam sa njim tokom putovanja na Kipar, dok sam se pripremao za Evropsko prvenstvo: Pitao sam ga šta misli o nekim temama. Rekao mi je da igrači znaju moju filozofiju, da tu nema problema, ali da je odbrani potrebno poboljšanje i da bi trebalo da se u nju integrišu neki novi igrači, da nam je potrebno vreme da evoluiramo", otkriva Pešić.

FOTO: FIBA.Basketball

Odbrana je bila najveća boljka naše reprezentacije na Eurobasketu, a na najvećem udaru kritika zbog igre u defanzivi bio je upravo Nikola Jokić.

- Nikola se poboljšao u svakom aspektu svoje igre. Ako pogledate četiri ili pet godina unazad i vidite njegovu poslednju sezonu sa Denverom, možete videti njegov napredak i u defanzivnoj i u ofanzivnoj tranziciji. Za njega odbrana nije problem. Sigurno svi mogu više da urade u odbrani, i on to može, ali za njega je napad teži zbog FIBA pravila, jer nema razmaka. Zato mu je i lakše da se brani. Sigurno uvek može bolje da se brani, ali njegov veliki problem je u napadu jer u NBA postoji nedozvoljena odbrana, a ovde ne, i zona je puna igrača, mnogo više protiv nekoga poput njega. Napad je za njega neugodniji."

Osvrnuo se Pešić i na povredu Bogdana Bogdanovića, koja je potpuno poremetila naš tim. Na pitanje novinara da li bi ishod bio drugačiji da se kapiten nije povredio, Pešić kao iz topa odgovara:

- Sigurno. Ako počnem da pričam o našim problemima... Svaki tim je imao problema na Evrobasketu, ali ako me pitate o mojim, reći ću vam: do utakmice protiv Portugala, kada se Bogdanović povredio, igrali smo veoma dobro: odlična košarka, odbrana, napad, sve. Protiv Portugala smo igrali u 21 čas, a sledećeg dana u 17 časova protiv Letonije. Igrali smo protiv Portugala razmišljajući o pripremi za utakmicu sa Letonijom. Portugal je igrao impresivno... na svom nivou. Znao sam da ćemo ih pobediti, jer imamo najveći talenat i veštinu, ali sam želeo da se pripremim za utakmicu protiv Letonije, jer sledećeg dana nije bilo vremena za to, a bila je to veoma važna utakmica: pobeda je značila da ćemo biti prvi ili drugi".

FOTO: FIBA.Basketball

Priznao je bivši selektor da je Bogdanov iznenadni odlazak potpuno poremetio ekipu.

- Sledećeg dana nam je rečeno da je otpao za ceo turnir. Veliko razočaranje, ali morali smo da nastavimo. Svi igrači su dali više nego ranije i igrali smo veoma dobro protiv sjajne Letonije, veoma kompletnog tima. Naše misli su bile uz Bogdanovića, ali smo pobedili. Stigli smo do utakmice protiv Turske i Avramović se povredio: Avramović nije Jokić niti Bodiroga, ali za nas je veoma važan jer je on čovek koji pokreće odbranu. Onaj koji sve pokreće. Vukčević, rezervni krilni centar, se povredio. Gudurić je imao problem sa Ahilovim tetivom, i nismo znali da li može da igra, što je gotovo najgore za trenera – neznanje da li može ili ne može da igra. Jedan za drugim... Posle utakmice protiv Letonije, Jokić i Jović su sledećeg jutra imali temperaturu. Mnogo problema. Većina ljudi ne želi da shvati da nemamo više talenta od drugih. Naravno da imamo talenta, ali ne više od drugih timova. I kada se ovi problemi nagomilaju, koje želim da objasnim bez da zvuče kao izgovori... i pojavi se sjajan tim poput Finske... Finska nije bolja od Srbije: u seriji na tri ili pet pobeda bismo pobedili. Ali u jednoj utakmici, sve je moguće", kaže Pešić.

