LUDILO U SVLAČIONICI ZVEZDE: Tomovića ispolivali, pa održao govor o kome će se pričati

CRVENA Zvezda je u 3. kolu Evrolige dobila Fenerbahče u Istanbulu 81:86, a nakon pobede nad šampionom Evrope emotivno se slavilo.

FOTO: Printskrin/Instagram/KK Crvena zvezda

Na mesto Janisa Sferopulosa seo je Tomislav Tomović koji je odradio odličan posao.

Nakon meča, Tomović je u svlačionici doživeo nešto što svaki trener priželjkuje, pošto ga su ga igrači potpuno "ispolivali", pa će mu biti potrebno novo odelo pred put u Beograd.

Kada se sve smirilo, on je igračima održao i govor koji će oni dugo upamtiti.

- Bila je ovo neverovatna energija momci. O tome smo pričali, ne treba da se plašimo bilo koga, ne treba da budemo nešto što nismo. Treba da budemo tu jedni za druge, danas smo bili pre svega neverovatni u defanzivi. Podržavali smo jedni druge kao ludi, izmene, ma sve, to moramo da radimo sa vremena na vreme. Na svakoj sledećoj utakmici. Čestitke i hvala vam na ovome - rekao je Tomović.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja