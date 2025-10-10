LUDILO U SVLAČIONICI ZVEZDE: Tomovića ispolivali, pa održao govor o kome će se pričati
CRVENA Zvezda je u 3. kolu Evrolige dobila Fenerbahče u Istanbulu 81:86, a nakon pobede nad šampionom Evrope emotivno se slavilo.
Na mesto Janisa Sferopulosa seo je Tomislav Tomović koji je odradio odličan posao.
Nakon meča, Tomović je u svlačionici doživeo nešto što svaki trener priželjkuje, pošto ga su ga igrači potpuno "ispolivali", pa će mu biti potrebno novo odelo pred put u Beograd.
Kada se sve smirilo, on je igračima održao i govor koji će oni dugo upamtiti.
- Bila je ovo neverovatna energija momci. O tome smo pričali, ne treba da se plašimo bilo koga, ne treba da budemo nešto što nismo. Treba da budemo tu jedni za druge, danas smo bili pre svega neverovatni u defanzivi. Podržavali smo jedni druge kao ludi, izmene, ma sve, to moramo da radimo sa vremena na vreme. Na svakoj sledećoj utakmici. Čestitke i hvala vam na ovome - rekao je Tomović.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAVIJAČI VERUJU U ŠOK-TERAPIJU: Crvena zvezdu će protiv Fenera predvoditi pomoćni trener
CRVENA zvezda će u trećem kolu Evrolige ugostiti Fenerbahče.
10. 10. 2025. u 08:00
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)