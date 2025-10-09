"INTERES ZVEZDE NA PRVOM MESTU"! Oglasio se Željko Drčelić nakon razlaza sa Janisom Sferopulosom

Predsednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Željko Drčelić zahvalio je grčkom treneru Janisu Sferopulosu na svemu što je uradio za "crveno-bele".

FOTO: M. Vukadinović

Crvena zvezda je danas saopštila da je raskinula ugovor sa Sferopulosom, koji je bio trener "crveno-belih" od oktobra 2023. godine.

Grčki stručnjak je sa Zvezdom osvojio četiri trofeja, a proglašen je za trenera godine Sportskog društva "crveno-belih".

On je prošle sezone sa Zvezdom stigao do plej-ina Evrolige.

- Posle više održanih sastanaka na nivou kluba i poštovanja svih statutarnih protokola, doneli smo odluku. Ipak, kao prvi čovek kluba želim da istaknem da je kompletna odgovornost povodom ove odluke isključivo na meni, ne samo kao predsednika Crvene zvezde, već i kao čoveka. Nemam pravo, niti želim, niti ću se ikada, dok sam na mestu predsednika kluba, kriti iza trenera i igrača", izjavio je Drčelić, koji se putem zvaničnog sajta kluba obratio se navijačima Zvezde i celokupnoj košarkaškoj javnosti. Na moju inicijativu, kao predsednika kluba, produžen je ugovor treneru Sferopulosu početkom ove godine - naveo je predsednik Crvene zvezde.

- Da podsetim, radio je naporno, vredno, bio je uspešan, čovek je sa velikim ljudskim kvalitetima, odnosio se prema rivalima uvek i u svakoj prilici sa dužnim poštovanjem. Bio je sve ono što jedan trener Crvene zvezde treba da predstavlja. Obostrana želja je bila da osvajamo trofeje i pobeđujemo, ali i da koristeći njegovo znanje i iskustvo rada u velikim klubovima, zajedno podižemo klub na svaki mogući način na viši nivo", dodao je Drčelić.

On je rekao da je Sferopulos imao autonomiju u radu.

- Sa druge strane, što smatram normalnim u rukovođenju velikih sistema, kada radim sa stručnim ljudima, nikad se nisam mešao u njegov deo posla, niti ću se mešati bilo kom treneru u budućnosti, jer se podrazumeva da imaju autonomiju u radu. Verujem da to nekima nije popularno, možda nije ni potpuno ispravno, ali ako u nekoga veruješ i imaš poverenje, moraš da mu daš i slobodu da nesmetano radi i pokuša da realizuje svoje ideje i plan rada", istakao je predsednik Crvene zvezde.

- Sve ovo sam uradio iz srca i bez interesa, kao Zvezdaš, kao predsednik kluba koji je dodatno želeo da ukaže poverenje čoveku koji je uvažavao klub, zaposlene u njemu, srpsku košarku, naše navijače, i koji je bio uspešan. Da ne podsećam javnost šta je Sferopulos uradio tokom dve sezone u Crvenoj zvezdi, uključujući i podatak da je u jednom momentu najvećeg rivala pobeđivao devet puta zaredom i osvojio četiri trofeja zaredom", naglasio je Drčelić.

Crvena zvezda je na početku nove sezone zabeležila tri poraza na tri zvanična meča.

- Novu sezonu nismo započeli dobro - više je razloga za to i ne bih želeo da elaboriram šta je krenulo loše, jasno je da smo morali da preduzmemo ovakav korak. Moja pozicija je takva da imam obavezu, bez obzira na sve rečeno, da donosim teške odluke koje ni meni kao čoveku, a i predsedniku kluba nekada ne prijaju. Ovo je jedna od takvih. Jer, interes KK Crvena zvezda mi je na prvom mestu", izjavio je Drčelić.

Predsednik Crvene zvezde je istakao da mu je bila čast da sarađuje sa Sferopulosom.

- Svestan činjenice da je profesionalizam surov i da nekada veliki rad, dobre namere i velika želja nisu dovoljni - ostaje mi da se zahvalim gospodinu Janisu Sferopulosu na svemu što je uradio za našu Crvenu zvezdu. Bila mi je čast da sam kao predsednik kluba sarađivao sa dobrim čovekom, vrhunskim trenerom koji je Crvenu zvezdu pre svega doživljavao kao porodicu, donosio nam radosti, radio vredno, predano, delio svoje dragoceno iskustvo kako bi naš veliki klub učinio još većim. Zato će mu vrata Crvene zvezde kao čoveku, koji je na gospodski način na terenu i van njega predstavljao naš klub i bio deo srpske košarke uvek biti otvorena. Veliko hvala gospodinu Janisu Sferopulosu", zaključio je Drčelić.