ŠTA ĆE REĆI GROBARI? Bivši trener Partizana u stručnom štabu Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde dobiće narednih dana i zvanično novog trenera.

FOTO: Profimedia

To je Saša Obradović, koji će na toj poziciji zameniti Janisa Sferopulosa.

Još uvek nije poznato da li će novi trener sedeti na klupui Zvezde u meč 3. kola Evrolige, na gostovanju aktuelnom šampionu Fenerbahčeu. Ali, jesu neke druge stvari.

Naime, prema pisanju Sportkluba, poznato je ko će biti pomoćnik Saši Obradoviću na klupi Zvezde. Prema dogovoru, njegov prvi pomoćnik trebao bi da postane Milan Minić, trener koji je 2018. godine bio u stručnom štabu Partizana.

Minić je bio dugogodišnji saradnik nekih od najtrofejnijih srpskih trenera poput Željka Obradovića, Dušana Ivkovića, Duška Vujoševića, Svetislava Pešića i Aleksandra Đorđevića.

Foto arhiva VN

Minić je u julu 2018. godine postao član stručnog štaba Partizana. U trenutku kada je u nacionalnom timu bio deo stručnog štaba Aleksandra Đorđevića, postavljen je kao savetnik tadašnjeg trenera crno-belih Nenada Čanka.

Minić je bio član stručnog štaba košarkaške reprezentacije Srbije od 2013. godine, i u tom mandatu je bio deo tima koji je našoj košarci doneo olimpijsko, svetsko i evropsko srebro!

Osim sa nacionalnim timom, Minić je od 1991. do 2001. radio sa Dušanom Ivkovićem u PAOK-u, Panioniosu, Olimpijakosu i AEK-u. Nakon toga, samostalno je vodio Aris i Keln, posle čega se kao deo stručnog štaba vratio u Olimpijakos. Sledi angažovanja u Armaniju, potom mesta prvog trenera Vojvodine, Lokomotive Rostom, El Džaša i ponovo Arisa. U međuvremenu je usledilo i angažovanje u reprezentaciji Srbije (od 2013), kao i CSKA (2009-2010), odnosno Panatinaikosu (2015-2016)

U košarkaškoj reprezentaciji naše zemlje, Minić je radio sa selektorima Ivkovićem, Obradovićem, Pešićem i Đorđevićem, a bio je deo stručnih štabova koji su našoj zemlji doneli svetsko zlato (1998) i srebro (2014), olimpijsko srebro (2016) i evropsko zlato (1995, 2001).

Tokom bogate klupske karijere, Minić je osvajao i Evroligu (1997), Saporta Kup (2000) kao i dva prvenstva Grčke i četiri nacionalna kupa te zemlje.