GOTOVO JE! Crvena zvezda ima novog trenera

08. 10. 2025. u 12:42

Saša Obradović, legendarni srpski košarkaš i trener, novi je trener Crvene zvezde, piše "Maksbetsport".

Nakon očajnog starta sezone i poraza u prve tri utakmice čelnici kluba sa Malog Kalemegdana nisu želeli da čekaju.

Janis Sferopulos će u kratkom roku biti smenjen, a čim Grk zvanično prestane da obavlja funkciju trenera, Saša Obradović će potpisati ugovor, saznaje i prenosi "Maxbet sport".

Obradović bi mogao da debituje već u petak protiv Fenerbahčea.

Na taj način, proslavljeni košarkaš i trener vratiće se na Mali Kalemegdan nakon 2020. godine. Njegov boravak u klubu tada nije bio uspešan.

Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000) 

