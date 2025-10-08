GOTOVO JE! Crvena zvezda ima novog trenera
SAGA je završena!
Saša Obradović, legendarni srpski košarkaš i trener, novi je trener Crvene zvezde, piše "Maksbetsport".
Nakon očajnog starta sezone i poraza u prve tri utakmice čelnici kluba sa Malog Kalemegdana nisu želeli da čekaju.
Janis Sferopulos će u kratkom roku biti smenjen, a čim Grk zvanično prestane da obavlja funkciju trenera, Saša Obradović će potpisati ugovor, saznaje i prenosi "Maxbet sport".
Obradović bi mogao da debituje već u petak protiv Fenerbahčea.
Na taj način, proslavljeni košarkaš i trener vratiće se na Mali Kalemegdan nakon 2020. godine. Njegov boravak u klubu tada nije bio uspešan.
Obradović je, veliki deo igračke karijere proveo upravo u Crvenoj zvezdi za koju je igrao u tri navrata (1987-1993, 1994, 1999-2000)
Preporučujemo
SADA I ON! Pojavilo se još jedno neočekivano ime za klupu Crvene zvezde
08. 10. 2025. u 10:55
STRANAC JE SVE OTKRIO! Evo šta se dešavalo u svlačionici Crvene zvezde
08. 10. 2025. u 09:24
ODE JANIS SFEROPULOS! Crvena zvezda već kontaktirala novog trenera
08. 10. 2025. u 07:00
"MRZIMO KAD GUBIMO!" Semi Odželej nakon tri vezana poraza Crvene zvezde
07. 10. 2025. u 22:46
NEVIĐENA DRAMA: Velika fudbalska sila bi mogla ostati bez plasmana na Svetsko prvenstvo!
REPREZENTACIJA Kameruna nalazi se veoma teškoj poziciji pred kraj kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
08. 10. 2025. u 10:30
CEO TENIS U ŠOKU: Čuvena teniserka ugradila veštačke grudi (FOTO)
Najnovije vesti iz tenisa su prilično neverovatne.
03. 10. 2025. u 19:45
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)