FMP SVE JAČI: Dete Partizana novi član "pantera"

Časlav Vuković

08. 10. 2025. u 13:18

SRPSKI košarkaš Lazar Stefanović potpisao je ugovor sa FMP-om, saopštio je danas klub iz Železnika.

FOTO: AP

Ovaj 23-godišnjak je prethodne četiri sezone nastupao za Univerzitete Juta i UCLA. On je u tom periodu prosečno beležio 8,5 poena i četiri skoka po utakmici.

- Nakon mlađih kategorija Partizana, gde je zabeležio i prvi profesionalni nastup, preko Mladosti iz Zemuna, karijeru je gradio u SAD. Takođe, nastupao je veoma uspešno za reprezentaciju Srbije do 16 godina (Evrobasket 2018) i do 19 godina (Svetsko prvenstvo 2021). U obe generacije bio je jedan od lidera ekipe, a 2021. je na sedam utakmica imao prosečno na svom kontu 12,4 poena, 4,3 skoka i 2,4 asistencije - saopšteno je na zvaničnom sajtu FMP-a.

Stefanović je u letnjoj NBA ligi igrao za ekipu Orlanda.

