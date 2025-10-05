NIJE DOBRO! Nikola Jokić i Denver ovako nešto baš dugo nisu doživeli
Košarkaši Minesote pobedili su ekipu Denvera rezultatom 126:116 (40:28, 32:35, 24:17, 30:36) u utakmici NBA predsezone.
Seriju predsezonskih mečeva, tokom koje će igrati širom Sjedinjenih Država i Kanade, Nagetsi su započeli porazom od Minesote u San Dijegu.
Timbervulvsi su put ka trijumfu trasirali već u prvoj četvrtini, u kojoj su primili 28 i ubacili čak 40 poena, što se Denveru dugo nije dogodilo.
Kasnije su košarkaši Minesote suvereno održavali prednost, uglavnom dvocifrenu, mada je Denver u trećem kvartalu smanjio zaostatak na svega četiri poena. Samo nakratko, ispostavilo se.
Najefikasniji u redovima pobednika bio je nekadašnji član Denvera Bons Hajland sa 18 postignutih poena.
Među Nagetsima su se sa po 14 poena istakli Nikola Jokić i Aron Gordon.
Za 19 minuta na parketu srpski reprezentativac je zabeležio i pet skokova i dve asistencije. Pet puta je šutirao iz igre i samo jednom promašio, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv - 6/6.
Na debiju u dresu Denvera, Jonas Valančjunas je upisao šest poena, skok i dve asistencije.
Nova NBA sezona počeće za Denver 24. oktobra duelom sa Golden Stejt voriorsima.
