Košarka

NIJE DOBRO! Nikola Jokić i Denver ovako nešto baš dugo nisu doživeli

Новости онлајн

05. 10. 2025. u 08:38

Košarkaši Minesote pobedili su ekipu Denvera rezultatom 126:116 (40:28, 32:35, 24:17, 30:36) u utakmici NBA predsezone.

НИЈЕ ДОБРО! Никола Јокић и Денвер овако нешто баш дуго нису доживели

FOTO: Tanjug/AP

Seriju predsezonskih mečeva, tokom koje će igrati širom Sjedinjenih Država i Kanade, Nagetsi su započeli porazom od Minesote u San Dijegu.

Timbervulvsi su put ka trijumfu trasirali već u prvoj četvrtini, u kojoj su primili 28 i ubacili čak 40 poena, što se Denveru dugo nije dogodilo.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Kasnije su košarkaši Minesote suvereno održavali prednost, uglavnom dvocifrenu, mada je Denver u trećem kvartalu smanjio zaostatak na svega četiri poena. Samo nakratko, ispostavilo se.

Najefikasniji u redovima pobednika bio je nekadašnji član Denvera Bons Hajland sa 18 postignutih poena.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Među Nagetsima su se sa po 14 poena istakli Nikola Jokić i Aron Gordon.

Za 19 minuta na parketu srpski reprezentativac je zabeležio i pet skokova i dve asistencije. Pet puta je šutirao iz igre i samo jednom promašio, dok je sa linije slobodnih bacanja bio nepogrešiv - 6/6.

Na debiju u dresu Denvera, Jonas Valančjunas je upisao šest poena, skok i dve asistencije.

Nova NBA sezona počeće za Denver 24. oktobra duelom sa Golden Stejt voriorsima.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DAME SA ČEHINJAMA, ORLOVI U FINSKOJ: Odbojkašice i odbojkaši u Bariju saznali rivale na Evropskim prvenstvima
Ostali sportovi

0 0

DAME SA ČEHINJAMA, "ORLOVI" U FINSKOJ: Odbojkašice i odbojkaši u Bariju saznali rivale na Evropskim prvenstvima

NAŠE najbolje odbojkašice i odbojkaši saznali su na žrebu u Bariju rivale na Evropskim prvenstvima, koja će se odigrati iduće godina i na kojima će šampioni izboriti plasman na Olimpijske igre 2028.u Los Anđelesu. Dame će igrati u grupi B u Brnu sa domaćinom Češkom, Austrijom, Ukrajinom, Bugarskom i Grčkom, dok će „orlovi“ odleteti u Tampere gde će se u grupi C sastati sa domaćinom Finskom, Estonijom, Belgijom, Holandijom i Danskom.

05. 10. 2025. u 08:55

Politika
Tenis
Fudbal
G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način

G80 - OSAM DECENIJA INOVACIJA: Galenika obeležila jubilej na nesvakidašnji način