NEOČEKIVANA ODLUKA: Crveno-beli precrtali bitnog košarkaša
Stigao je u klub kao veliko pojačanje, međutim celu prošlu sezonu je propustio zbog povrede, a i na početku ove je doživeo novu, te je Kinan Evans precrtan za Olimpijakos u tamošnjem prvenstvu.
Kako prenosi SDNA, bivši plejmejker Žalgirisa nije uvršten na spisak stranaca koji je klub predao uoči prvog kola grčke lige.
Tim iz Pireja je imao pravo da prijavi osam stranaca, a među njima nema Evansa, dok je uvršten novajlija iz Partizana, Frank Nilikina. Uz Francuza će od igrača bez grčkog pasoša trener Jorgos Barcokas moći da računa još na Evan Furnijea, Sejbena Lija, Tajsona Vorda, Aleka Pitersa, Nikolu Milutinova, Šeka Mekisika i Dontea Hola.
