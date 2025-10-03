STRELJAJU AMERIČKOG KOŠARKAŠA?! Uhapšen jer je imao "bombone" zbog kojih mu odmah sledi smrtna kazna? Ovako se brani da bi ostao živ!

Najnovije vesti iz sveta košarke su sve samo ne klasične košarkaške.

Podsetimo, američki košarkaš Džared Dvejn Šo (34) uhapšen je u Indoneziji zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari nedozvoljene supstance u tu zemlju i zbog toga bi mogao da bude - streljan.

On je smešten iza rešetaka jer je kod njega pronađeno 20 pakovanja po 10 bombona koje sadrže marihuanu.

Imajući u vidu rigrozne indonežanske kazne za švercere naroktika, on sada tvrdi da je "prvi put nešto tako preneo preko granice" i, što je još važnije u njegovoj odbrani, "da je nedozvoljene supstance poneo sebe radi, za ličnu upotrebu, a ne zbog prodaje".

Isprva se, prilikom hapšenja, branio rečima da je to namenjeno njegovim drugovima, košarkašima.

Šo, inače rodom iz Dalasa, nastupa u Indonezijskoj košarkaškoj ligi od 2022. godine, a priveden je pre 12 dana, 7. maja, u svom stanu u oblasti Tangerang, nadomak Džakarte.

Prilikom pretresa, policija je zaplenila bombone sa kanabisom, kako je to tada rekao šef policije aerodroma Soekarno-Hata, Ronald Sipajung.

Hapšenje je usledilo nakon dojave carinske službe sa aerodroma, koja je registrovala sumnjiv poštanski paket sa Tajlanda.

Kanabis jeste dekriminalizovan na Tajlandu od novembra 2024. godine, ali su u Indoneziji zakoni o drogama izuzetno strogi i za krijumčarenje narkotika zaprećena je doživotna kazna zatvora ili smrtna kazna, i to pomenutim streljanjem.

U njegovom paketu je, inače, pronađeno ukupno 869 grama ilegalne supstance, zbog čega pomenuta najstroža sankcija nije nemoguća...



Šo (35), koji boluje od Kronove bolesti, sada tvrdi da je kanabis koristio kao lek za ublažavanje bolova i nesanice, navodi Tanjug.



Košarkaš van sezone živi na Tajlandu, u Indoneziju je uvezao 132 gumene bombone.



Šo je uhapšen početkom godine kada je preuzeo paket u predvorju svog stambenog kompleksa u Džakarti, a na mestu događaja zateklo ga je desetak policajaca.







Policija istražuje mogućnost da je Šo delio kanabis sa drugim osobama, dok njegova odbrana tvrdi da je reč o ličnoj upotrebi.

Organizacija "Poslednji zatvorenik" (LPP), koja zastupa Šoa, upozorava da ekstremne kazne za nenasilne prekršaje vezane za kanabis nisu u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.



Odmah mu doživotno zabranili da igra

Ovaj američki košarkaš je prethodno igrao za nekoliko timova u Indonezijskoj ligi, a prošle godine potpisao je ugovor sa ekipom Tangerang Hoks. Menadžer kluba Tiki Suvantikno izjavio je da klub osuđuje Šoovo ponašanje i da je igrač odmah otpušten zbog kršenja ugovora.

"Indonezijska košarkaška liga doživotno je zabranila Šou da igra", izjavio je predsednik lige Budisatrijo Dživandono, dodajući: "Ne tolerišemo igrače, funkcionere niti bilo koga u sportu ko je povezan sa drogom. Nema mesta za narkotike u svetu košarke", dodao je on.

Indonezija i borba sa švercom droge

Prema podacima Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala, Indonezija je značajna tranzitna tačka za međunarodnu trgovinu drogom, uprkos rigoroznim zakonima.

U toj zemlji trenutno se na čekanju izvršenja smrtne kazne nalazi oko 530 osoba, među kojima je i 96 stranaca, većinom zbog krivičnih dela povezanih sa drogom.

Poslednja izvršenja smrtne kazne u Indoneziji zabeležena su 2016. godine.

