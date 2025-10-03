KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Među navijačima Partizana se našao i najbolji igrač Pariza (FOTO)
ŠAMPION Srbije je savladao Armani i upisao prvi trijumf u Evroligi.
Među mnogobrojnim navijačima Partizana u Beogradskoj Areni našao se i košarkaš Pariza Nadir Hifi.
Francuski košarkaš je iskoristio što se nalazi u Beogradu, pa je slobodan proveo tako što je otišao na utakmicu Partizana u Beogradskoj Areni.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Hifi je želeo da iz prve ruke iskusi vatrenu atmosferu, kakvu su napravili "grobari", koji su time pomogli crno-belima da odnesu pobedu u meču drugog kola Evrolige protiv Olimpije Milano.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Inače Hifi sa svojim Parizom u petak igra utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić utakmicu drugog kola Evrolige protiv Makabija.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
"GROBARI" SU OVO JEDVA ČEKALI! Partizan doveo zamenu za Frenka Nilikinu
02. 10. 2025. u 16:37
PARTIZAN MORA BOLjE: Crno-beli idu po prvu evroligašku pobedu!
02. 10. 2025. u 08:15
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)