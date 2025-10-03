KOŠARKAŠKI SVET U NEVERICI! Među navijačima Partizana se našao i najbolji igrač Pariza (FOTO)

ŠAMPION Srbije je savladao Armani i upisao prvi trijumf u Evroligi.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

Među mnogobrojnim navijačima Partizana u Beogradskoj Areni našao se i košarkaš Pariza Nadir Hifi.

Francuski košarkaš je iskoristio što se nalazi u Beogradu, pa je slobodan proveo tako što je otišao na utakmicu Partizana u Beogradskoj Areni.

Hifi je želeo da iz prve ruke iskusi vatrenu atmosferu, kakvu su napravili "grobari", koji su time pomogli crno-belima da odnesu pobedu u meču drugog kola Evrolige protiv Olimpije Milano.

Inače Hifi sa svojim Parizom u petak igra utakmicu u dvorani Aleksandar Nikolić utakmicu drugog kola Evrolige protiv Makabija.

