"NIJE BILO DOVOLJNO": Sferopulos poručio OVO nakon poraza Zvezde

Košarkaši Crvene zvezde gostovali su Bajernu iz Minhena u 2. kolu Evrolige, slavio je domaćin 97:88. Trener gostiju Janis Sferopulos izneo je nakon meča prve utiske.

FOTO: M. Vukadinović

Grčki stručnjak stao je pred novinare "Evroliga TV" odmah nakon drugog poraza Zvezde u sezoni.

- Naša odbrana nije bila dovoljna. Postigli smo 87 poena, ali nismo uspeli da pobedimo. Neke ničije lopte su završavale u njihovim rukama i dolazili su do lakih poena, rekao je Sferopulos.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja