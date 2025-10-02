Košarka

NAN MVP PRVOG KOLA EVROLIGE! Dominacija košarkaša Panatinaikosa

Filip Milošević

02. 10. 2025. u 18:25

Košarkaš Panatinaikosa Kendrik Nan najkorisniji je igrač (MVP) prvog kola Evrolige, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

НАН МВП ПРВОГ КОЛА ЕВРОЛИГЕ! Доминација кошаркаша Панатинаикоса

Foto: Profimedia

Nan je u pobedi Panatinaikosa protiv Bajerna rezultatom 87:79 za 34 minuta zabeležio 21 poen, 10 asistencija i tri skoka, uz šut iz igre 9/14.

On je imao indeks korisnosti 29 i tako šesti put osvojio priznanje za najboljeg igrača kola u Evroligi.

Košarkaš Barselone Vil Klajburn imao je najveći indeks korisnosti - 30, ali je španski klub poražen od Hapoela sa 103:87. Klajburn je za 25 minuta upisao 23 poena, sedam skokova i dve asistencije. 

Mozes Rajt iz Žalgirisa ostvario je indeks 28 u pobedi protiv Monaka 89:84, dok su košarkaši Olimpijakosa Nikola Milutinov i Saša Vezenkov imali su po 27 indeksnih poena u trijumfu protiv Baskonije 102:96.

