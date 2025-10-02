CRNO-BELO GROTLO PROGUTALO ARMANI: Partizan pobedio ekipu koja je dobila Zvezdu u Evroligi

Košarkaši Partizana u neizvesnoj završnici pobedili su Olimpiju Milano sa 80:78 u drugom kolu Evrolige.

FOTO: M. Vukadinović

Sjajno su šuterski otvorili meč obe ekipe, međutim u drugoj polovini prve četvrtine i jedna idruga ekipa su malo stala. U drugoj deonici crno-beli prave dvocifrenu prednost i na poluvreme odlaze sa 12 poena prednosti.

Na početku treće deonice ta prednost je otišla i na +20, međutim u poslednja tri minuta tog perioda Armani pogađa šuteve za tri poena i vraća se u život, spustivši na sedam koševa zaostatka.

Tokom poslednje deonice imali su napaddačkih problema i jedni i drugi, viđena je najnefikasnija četvrtina na meču, ali crno-beli su se u toj situaciji bolje snašli i stigli do trijumfa.

Imao je Gudurić šut za pobedu ali nije uspeo da pogodi.

Sterling Braun sa 20 i Karlik Džons sa 15 predvodili su Partizan. Kod Milana najbolji su bili Ševon Šilds sa 21 i Marko Gudurić sa 12.

Partizan - Milano (Kraj meča, 80:78)

39' Džabari Parker je siguran sa linije penala, nakon dugo vremena Partizan se pomera sa broja "78". Sada je 80:73.

36' Marko Gudurić ponovo spušta na jednocifren zaostatak za goste, pogodio je trojku sa 10 metara, 78:71.

34' Šilds ponovo spušta prednost na jednocifrenu, 75:67.

32' Sjajna demarkacija i protrčavanje do lakog zicera za Šejka Miltona. Njegov deveti poen na meču, a toliko je i razlike za Partizan, 73:64.

31' Ukrao je Bonga loptu i istrčao kontru, 71:62.

Kraj treće četvrtine!

30' Bruks teškom trojkom smanjuje prednost na jednocifrenu pred start poslednje deonice, 69:62.

29' Evo i prve trojke na meču za kapitena crno-belih Vanju Marinkovića. Mini serija 5:0 crno-belih nakon tajm-auta Obradovića, 66:50.

28' Uspeo je Armani malo da spusti, sada je 11 poena zaostatka, bilo je 20, što je nateralo Željka Obradovića na tajm-aut.

27' Kakav potez Bonge! Uhvatio je loptu ispod svog koša, krenuo u solo prodor i poentirao na obruču, 61:45.

25' Pogocima Šilds i Gudurića Milano spušta prednost na 59:45.

23' Kakva serija crno-belih! Sada je 20 poena prednosti, 55:35.

21' Prvi poeni u drugom poluvremenu delo su Sterlinga Brauna i to iz prodora. Zatim pogađa i trojku, a Mesina je primoran na tajm-aut, 17 poena prednosti za crno-bele, 50:33.

Kraj druge četvrtine!

20' Partizan ima dvocifrenu prednost na poluvremenu, 45:33.

19' Evo i najveće prednosti za Partizan! Nakon trojke Parkera, crno-beli vode 38:31.

18' Napokon i Karlik Džons da pogodi neki šut. On pravi mini seriju od 5:0, prvo je pogodio trojku a zatim i flouter, 35:31.

17' Stiže Olimpija na samo poen zaostatka nakon polovičnog učinka sa linije penala Džoša Niba, 30:29.

15' Prve poene pred domaćom publikom upisuje i Šejk Milton. Pogodio je dugu dvojku, 30:26.

14' Novi alej-up na meču, sada Džoš Nibo "kuca" 26:23.

13' Posle trojke, Vašington poenima iz reketa povećava prednost crno-belih, 26:19.

12' Nakon skoro dva minuta bez koša u drugoj deonici, Dvejn Vašington pogađa trojku i "budi" navijače u hali!

Kraj prve četvrtine!

10' Završena je prva četvrtina poenima Dvejna Vašingtona sa linije penala, 21:19.

9' Nakon skoro dva minuta bez koša na obe strane, Bruks pogađa težak šut izvan linije 6.75 metara, 20:16.

7' "Pretplatili" su se crno-beli na zakucavanja. Sada sjajno kucanje i Džabarija Parkera, 19:13.

6' Kakvo zakucavanje Tajrika Džonsa! Karlik mu je asistirao, a ovaj "pokidao" obruč, 17:11.

5' Kakvo otvaranje utakmice Sterlinga Brauna. Amerikanac je od 12 poena crno-belih dao 10.

3' Za sada se i jedna i druga ekipao oslanjaju na šut za tri poena i za sada im ide. Šilds je pogodio svoju prvu, 6:8.

2' Ledej sjajno otvara meč prvo sa dvojkom, a zatim i trojkom, 3:5.

1' Meč u "Areni" je počeo! Sterlin Braun je pogodio za tri, crno-beli vode 3:0.

UOČI MEČA:

Partizan je na loš način startovao novu evroligašku sezonu pošto je doživeo ubedljiv poraz od Dubaija na strani. Crno-beli moraju da skupe snagu i konsoliduju se nakon dugog putovanja i povratka u Beograd, te pokušaju da savladaju ekipu Milana koja je pobedom započela sezonu u najelitnijem evropskom takmičenju.

Ekipa Etora Mesine savladala je najvećeg rivala Partizana, Crvenu zvezdu. I to pre samo dva dana u "Areni".

Pokušaće da dođu do druge vezane pobede u prestonici Srbije, a za tako nešto biće im potrebno da ponovo bivši igrač crno-belih Zek Ledej odigra sjajnu utakmicu kao protiv crveno-belih.

Crno-beli na ovom meču neće moći da računaju na najnovije pojačanje u vidu Mike Murinena koji nije u sastavu za ovaj susret.

