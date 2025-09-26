NAKON MURINENA, STIŽE I NBA IGRAČ! Partizan dovodi košarkaša Golden Stejta?!
KK Partizan radi na još dva pojačanja nakon Mike Murinena, a plejmejkera bi mogli da dovedu iz NBA lige.
Kako saznaje Baseline Insiders, Taran Armstrong bi mogao da pojača Partizan. 23-godišnjak je košarkaš Golden Stejta gde ima dvosmerni ugovor i igrao je za razvojni tim pomenutog kluba, a isti izvor navodi da dve strane uveliko pregovaraju o uslovima ugovora.
