DA LI JE MURINENOVA MAMA OTKRILA? Evo ko Partizanu krade finskog košarkaša

Mika Murinen (18) je partijama na Evropskom prvenstvu privukao pažnju skauta brojnih klubova.

FOTO: FIBA.Basketball

Posebno interesantno za srpsku javnost, jer se povezuje sa prelaskom u Partizan.

Mladi košarkaš izvesno neće nastaviti sa školovanjem u SAD kako je saopštio njegov agent.

Murinenova majka Jeni Laksonen, nagovestila je Panatinaikos kao još jedan potencijalni tim u koji bi njen sin mogao da pređe.

– Hajde da sačekamo kraj pregovora i potpis. Samo ću reći da se Mika oduvek divio stilu igre kakav je u Srbiji i Panatiniakosu na primer. I to još od kako je bio mali dečak, rekla je ona za finske medije.

Murinen je sa Finskom na ovogodišnjem prvenstvu Evrope osvojio senzacionalno četvrto mesto. Pogotovu nakon eliminacije Srbije u osmini finala.

