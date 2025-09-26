Košarka

DA LI JE MURINENOVA MAMA OTKRILA? Evo ko Partizanu krade finskog košarkaša

Новости онлине

26. 09. 2025. u 13:25

Mika Murinen (18) je partijama na Evropskom prvenstvu privukao pažnju skauta brojnih klubova.

ДА ЛИ ЈЕ МУРИНЕНОВА МАМА ОТКРИЛА? Ево ко Партизану краде финског кошаркаша

FOTO: FIBA.Basketball

Posebno interesantno za srpsku javnost, jer se povezuje sa prelaskom u Partizan.

Mladi košarkaš izvesno neće nastaviti sa školovanjem u SAD kako je saopštio njegov agent.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Murinenova majka Jeni Laksonen, nagovestila je Panatinaikos kao još jedan potencijalni tim u koji bi njen sin mogao da pređe.

– Hajde da sačekamo kraj pregovora i potpis. Samo ću reći da se Mika oduvek divio stilu igre kakav je u Srbiji i Panatiniakosu na primer. I to još od kako je bio mali dečak, rekla je ona za finske medije.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Murinen je sa Finskom na ovogodišnjem prvenstvu Evrope osvojio senzacionalno četvrto mesto. Pogotovu nakon eliminacije Srbije u osmini finala.

Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)