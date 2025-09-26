DA LI JE MURINENOVA MAMA OTKRILA? Evo ko Partizanu krade finskog košarkaša
Mika Murinen (18) je partijama na Evropskom prvenstvu privukao pažnju skauta brojnih klubova.
Posebno interesantno za srpsku javnost, jer se povezuje sa prelaskom u Partizan.
Mladi košarkaš izvesno neće nastaviti sa školovanjem u SAD kako je saopštio njegov agent.
Murinenova majka Jeni Laksonen, nagovestila je Panatinaikos kao još jedan potencijalni tim u koji bi njen sin mogao da pređe.
– Hajde da sačekamo kraj pregovora i potpis. Samo ću reći da se Mika oduvek divio stilu igre kakav je u Srbiji i Panatiniakosu na primer. I to još od kako je bio mali dečak, rekla je ona za finske medije.
Murinen je sa Finskom na ovogodišnjem prvenstvu Evrope osvojio senzacionalno četvrto mesto. Pogotovu nakon eliminacije Srbije u osmini finala.
