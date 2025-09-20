Košarka

FENERBAHČE SE POJAČAO: Igrač sa zavidnom NBA karijerom stigao u Istanbul

Časlav Vuković

20. 09. 2025. u 12:13

FENERBAHČE je tokom priprema za narednu sezonu poražen od Crvene zvezde (77:67). Napad prvaka Evrope nije funcionisao najbolje i videlo se u nekim situacijama koliko se tim mučio u napadu. Klub je reagovao i dodatno se pojačao.

ФЕНЕРБАХЧЕ СЕ ПОЈАЧАО: Играч са завидном НБА каријером стигао у Истанбул

Foto: EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

Novi igrač ekipe iz Istanbula postao je Talen Orton-Taker, igrač sa zavidnom NBA karijerom. U najjačoj ligi na svetu je odigrao preko 300 utakmica.

On je nastupao za Los Anđeles Lejkerse, Jutu Džez u Čikago Buls. Najbolje partije pružao je za "bikove", gde je prosečno beležio 9,2 poena, 2,6 skokova i 2,8 asistencija. 

Fenerbahče je do sad angažovao dvojicu igrača, takođe iz NBA lige. U klub su stigli Armando Bejkot i Brendon Boston džunior.

Podsetimo, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa prvi zvanični meč u novoj sezoni igraju 24. septembra protiv Bešiktaša u Superkupu Turske. Zatim sledi prvo kolo prvenstva protiv Tofaša. 

Velikan iz Istanbula prvu utakmicu u Evroligi igra 1. otkorba protv Pariza kao domaćin.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"