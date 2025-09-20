FENERBAHČE SE POJAČAO: Igrač sa zavidnom NBA karijerom stigao u Istanbul
FENERBAHČE je tokom priprema za narednu sezonu poražen od Crvene zvezde (77:67). Napad prvaka Evrope nije funcionisao najbolje i videlo se u nekim situacijama koliko se tim mučio u napadu. Klub je reagovao i dodatno se pojačao.
Novi igrač ekipe iz Istanbula postao je Talen Orton-Taker, igrač sa zavidnom NBA karijerom. U najjačoj ligi na svetu je odigrao preko 300 utakmica.
On je nastupao za Los Anđeles Lejkerse, Jutu Džez u Čikago Buls. Najbolje partije pružao je za "bikove", gde je prosečno beležio 9,2 poena, 2,6 skokova i 2,8 asistencija.
Fenerbahče je do sad angažovao dvojicu igrača, takođe iz NBA lige. U klub su stigli Armando Bejkot i Brendon Boston džunior.
Podsetimo, izabranici Šarunasa Jasikevičijusa prvi zvanični meč u novoj sezoni igraju 24. septembra protiv Bešiktaša u Superkupu Turske. Zatim sledi prvo kolo prvenstva protiv Tofaša.
Velikan iz Istanbula prvu utakmicu u Evroligi igra 1. otkorba protv Pariza kao domaćin.
