ZBOG OVOGA SRBIJE NIJE OSVOJILA MEDALJU! Posle totalnog šoka Hrvat otkrio sve o debaklu "orlova" na Evrobasketu
Iako su košarkaši Nemačke osvojili titulu evropskog šampiona pobedom protiv Turske u finalu, košarkaška javnost i dalje analizira neočekivani neuspeh Srbije.
Orlovi su sve neprijatno iznenadili porazom od Finske u osmini finala što je bio totalni šok.
U podkastu "Košarkaški sladokusci", bivši reprezentativac Hrvatske naglasio je da je ključni problem bila povreda Bogdana Bogdanovića, koja je, po njegovom mišljenju, srušila najveće ambicije ekipe Svetislava Pešića.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima, sa zdravim Bogdanom Bogdanovićem, Srbija je bila prvi favorit. Kada su teške situacije, uvek moraš imati igrača koji je bek, koji ima loptu u rukama i koji odlučuje. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspeli uskočiti u njegove cipele. Tu je najviše izgubljeno", rekao je Krunoslav Simon za podkast "Košarkaški sladokusci".
On nema sumnju ko je najbolji igrač, ali ističe da centri retko sami osvajaju trofeje.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Nikola Jokić je za mene generalno najbolji igrač, ali on je centar koji igra protiv dva, tri igrača. On se podredio ekipi. Falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Tu je Bogdan u nebrojeno situacija pokazao da je on taj, i to je glavni razlog zbog kojeg Srbija nije bila u borbi za medalju.
Podsećanja radi, reprezentacija Hrvatske nije uspela da se kvalifikuje na Eurobasket 2025.
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)