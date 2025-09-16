ZBOG OVOGA SRBIJE NIJE OSVOJILA MEDALJU! Posle totalnog šoka Hrvat otkrio sve o debaklu "orlova" na Evrobasketu

Iako su košarkaši Nemačke osvojili titulu evropskog šampiona pobedom protiv Turske u finalu, košarkaška javnost i dalje analizira neočekivani neuspeh Srbije.

FOTO: FIBA.Basketball

Orlovi su sve neprijatno iznenadili porazom od Finske u osmini finala što je bio totalni šok.

U podkastu "Košarkaški sladokusci", bivši reprezentativac Hrvatske naglasio je da je ključni problem bila povreda Bogdana Bogdanovića, koja je, po njegovom mišljenju, srušila najveće ambicije ekipe Svetislava Pešića.

- Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima, sa zdravim Bogdanom Bogdanovićem, Srbija je bila prvi favorit. Kada su teške situacije, uvek moraš imati igrača koji je bek, koji ima loptu u rukama i koji odlučuje. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspeli uskočiti u njegove cipele. Tu je najviše izgubljeno", rekao je Krunoslav Simon za podkast "Košarkaški sladokusci".

On nema sumnju ko je najbolji igrač, ali ističe da centri retko sami osvajaju trofeje.

- Nikola Jokić je za mene generalno najbolji igrač, ali on je centar koji igra protiv dva, tri igrača. On se podredio ekipi. Falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Tu je Bogdan u nebrojeno situacija pokazao da je on taj, i to je glavni razlog zbog kojeg Srbija nije bila u borbi za medalju.

Podsećanja radi, reprezentacija Hrvatske nije uspela da se kvalifikuje na Eurobasket 2025.