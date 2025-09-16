Košarka

ZBOG OVOGA SRBIJE NIJE OSVOJILA MEDALJU! Posle totalnog šoka Hrvat otkrio sve o debaklu "orlova" na Evrobasketu

Новости онлине

16. 09. 2025. u 07:30

Iako su košarkaši Nemačke osvojili titulu evropskog šampiona pobedom protiv Turske u finalu, košarkaška javnost i dalje analizira neočekivani neuspeh Srbije.

ЗБОГ ОВОГА СРБИЈЕ НИЈЕ ОСВОЈИЛА МЕДАЉУ! После тоталног шока Хрват открио све о дебаклу орлова на Евробаскету

FOTO: FIBA.Basketball

Orlovi su sve neprijatno iznenadili porazom od Finske u osmini finala što je bio totalni šok. 

U podkastu "Košarkaški sladokusci", bivši reprezentativac Hrvatske naglasio je da je ključni problem bila povreda Bogdana Bogdanovića, koja je, po njegovom mišljenju, srušila najveće ambicije ekipe Svetislava Pešića.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Srbiju treba gledati kroz splet okolnosti. Po imenima, sa zdravim Bogdanom Bogdanovićem, Srbija je bila prvi favorit. Kada su teške situacije, uvek moraš imati igrača koji je bek, koji ima loptu u rukama i koji odlučuje. Srbiji je jako falio Bogdan. Igrači iz drugog plana nisu uspeli uskočiti u njegove cipele. Tu je najviše izgubljeno", rekao je Krunoslav Simon za podkast "Košarkaški sladokusci".

On nema sumnju ko je najbolji igrač, ali ističe da centri retko sami osvajaju trofeje.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

- Nikola Jokić je za mene generalno najbolji igrač, ali on je centar koji igra protiv dva, tri igrača. On se podredio ekipi. Falio mu je bek koji će preuzeti odgovornost. Tu je Bogdan u nebrojeno situacija pokazao da je on taj, i to je glavni razlog zbog kojeg Srbija nije bila u borbi za medalju.

Podsećanja radi, reprezentacija Hrvatske nije uspela da se kvalifikuje na Eurobasket 2025.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UEFA PRESEKLA: Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!

UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!