KREĆE ZAVRŠNICA EVROBASKETA! Evo ko danas igra!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Završene su dve runda, takmičenje po grupama i osmina finala, a sada na rad došla četvrtfinalna faza. U njoj, nažalost, ne igra Srbija...
Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.
Od tih 16, knjiga je sada spala na osam slova, jer je osam ekipa ispalo - među njima i srpski "orlovi", usled senzacionalnog poraza od autsajdera iz Finske.
Ona će imati još jedan dan odmora pred svoj četvrtfinalni nastup, a danas pada odluka o prvim polufinalistima.
Za priliku da se bore za medalje, i još dva sigurna meča, igraće najpre "srpski dželati" sa kraja grupne faze, Turci, i Poljaci, a potom Litvanci i Grci, predvođeni NBA zvezdama, Jonasom Valančijunasom i dvostrukim MVP-em najjače lige na svetu, Janisom Adetokumbom.
Evo sada i pomenutog rasporeda za danas:
Utora, 9. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu
16 Turska - Poljska
20 Litvanija - Grčka
Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
