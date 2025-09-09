KREĆE ZAVRŠNICA EVROBASKETA! Evo ko danas igra!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Završene su dve runda, takmičenje po grupama i osmina finala, a sada na rad došla četvrtfinalna faza. U njoj, nažalost, ne igra Srbija...

FOTO: FIBA.Basketball

Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.

Od tih 16, knjiga je sada spala na osam slova, jer je osam ekipa ispalo - među njima i srpski "orlovi", usled senzacionalnog poraza od autsajdera iz Finske.

Ona će imati još jedan dan odmora pred svoj četvrtfinalni nastup, a danas pada odluka o prvim polufinalistima.

Za priliku da se bore za medalje, i još dva sigurna meča, igraće najpre "srpski dželati" sa kraja grupne faze, Turci, i Poljaci, a potom Litvanci i Grci, predvođeni NBA zvezdama, Jonasom Valančijunasom i dvostrukim MVP-em najjače lige na svetu, Janisom Adetokumbom.

Evo sada i pomenutog rasporeda za danas:

Utora, 9. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu

16 Turska - Poljska

20 Litvanija - Grčka

---

