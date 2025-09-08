ZVANIČNO! Evo koje mesto je osvojila Srbija na Evrobasketu

SADA je sve jasno!

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaši Srbije su zvanično zauzeli desetu poziciju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

"Orlovi" su na turnir stigli kao apsolutni favorit za zlato, ali su kao i na prethodnom Evrobasketu opet eliminisani u osmini finala takmičenja.

Osim protiv autsajdera u grupnoj fazi, izabranici selektora Svetislava Pešića nisu delovali kao uigran tim, a katastrofi je značajno doprinela povreda kapitena Bogdana Bogdanovića.

Jedini igrač koji je opravdao očekivanja bio je Nikola Jokić sa prosečno 22,e poena uz 9 skokova i 4,2 asistencija po meču.

Na kraju je Srbiju na startu nokaut faze zaustavila selekcija Finske, zemlje u kojoj se košarka sistematski razvija tek poslednjih nekoliko godina.

Od ekipa koje su takođe eliminisane u osmini finala, ispred Srbije se zbog bolje koš razlike našla Francuska, a iza su ostale selekcije Italije, domaćina Letonije, Bosne i Hercegovine, Izraela, Portugala i Švedske.

U utorak i sredu na programu su mečevi četvrtfinala turnira.

