ZVANIČNO! Evo koje mesto je osvojila Srbija na Evrobasketu
SADA je sve jasno!
Košarkaši Srbije su zvanično zauzeli desetu poziciju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.
"Orlovi" su na turnir stigli kao apsolutni favorit za zlato, ali su kao i na prethodnom Evrobasketu opet eliminisani u osmini finala takmičenja.
Osim protiv autsajdera u grupnoj fazi, izabranici selektora Svetislava Pešića nisu delovali kao uigran tim, a katastrofi je značajno doprinela povreda kapitena Bogdana Bogdanovića.
Jedini igrač koji je opravdao očekivanja bio je Nikola Jokić sa prosečno 22,e poena uz 9 skokova i 4,2 asistencija po meču.
Na kraju je Srbiju na startu nokaut faze zaustavila selekcija Finske, zemlje u kojoj se košarka sistematski razvija tek poslednjih nekoliko godina.
Od ekipa koje su takođe eliminisane u osmini finala, ispred Srbije se zbog bolje koš razlike našla Francuska, a iza su ostale selekcije Italije, domaćina Letonije, Bosne i Hercegovine, Izraela, Portugala i Švedske.
U utorak i sredu na programu su mečevi četvrtfinala turnira.
