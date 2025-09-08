Košarka

ZVANIČNO! Evo koje mesto je osvojila Srbija na Evrobasketu

Новости онлине

08. 09. 2025. u 09:00

SADA je sve jasno!

FOTO: FIBA.Basketball

Košarkaši Srbije su zvanično zauzeli desetu poziciju na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

"Orlovi" su na turnir stigli kao apsolutni favorit za zlato, ali su kao i na prethodnom Evrobasketu opet eliminisani u osmini finala takmičenja.

Osim protiv autsajdera u grupnoj fazi, izabranici selektora Svetislava Pešića nisu delovali kao uigran tim, a katastrofi je značajno doprinela povreda kapitena Bogdana Bogdanovića.

Jedini igrač koji je opravdao očekivanja bio je Nikola Jokić sa prosečno 22,e poena uz 9 skokova i 4,2 asistencija po meču.

Na kraju je Srbiju na startu nokaut faze zaustavila selekcija Finske, zemlje u kojoj se košarka sistematski razvija tek poslednjih nekoliko godina.

Od ekipa koje su takođe eliminisane u osmini finala, ispred Srbije se zbog bolje koš razlike našla Francuska, a iza su ostale selekcije Italije, domaćina Letonije, Bosne i Hercegovine, Izraela, Portugala i Švedske.

U utorak i sredu na programu su mečevi četvrtfinala turnira.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.

06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50

