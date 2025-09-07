"SIN JE PLAKAO, ALI..." Predsednik Srbije se zahvalio "orlovima" na prikazanom na Evrobasketu
Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, zahvalio se košarkašima na svemu prikazanom na Evrobasketu.
Zahvalio se Nikoli Jokiću i našim reprezentativcima na borbenosti.
- Biće bolje. Bilo mi je teško, kao i svakom Srbinu. Mali sin je plakao, ali biće vremena za radost - kazao je Vučić.
