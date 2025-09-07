"OSTAVKU NE DAJEM!" Svetislav Pešić po povratku sa Evrobasketa: Ostavka? Zbog čega?! (FOTO/VIDEO)

KOŠARKAŠI Srbije stigli su Beograd posle neočekivanog ispadanja u osmini finala Evropskog prvenstva. Povodom toga obratio se selektor Svetislav Pešić.

FOTO: M. Vukadinović

On je najpre otkrio da je obavio razgovor sa igračima.

- Razgovarao sam sa igračima. Rekao sam im kad se pobedi sve sms poruke koje dobijamo su čestitke, da su nam najdraže one koje dobijamo od naše familije i naših navijača, ali kad se izgubi oni ostaju moji prijatelji i niko ne može da nas poremeti, sve ono što smo mi zadnjih godina napravili. Rekao sam im da treba da budu ponosni na ovo što se dešavalo u dve, tri godine. Tužni smo, razočarani i želeli smo malo više nego što smo postigli. Igrati za reprezentaciju Srbije nije lako, velika su očekivanja, ali sa druge strane taj pritisak te tera da radiš još više i više da treniraš. Igranje u reprezentaciji treba uvek shvatiti kao novi izazov jer igranje za reprezentaciju Srbije znači da igraš sa najboljim igračima. Dođu prvenstva kao što je bilo ovo evropsko, ili prethodno svetsko, gde možeš da se odmeriš sa najboljih košarašima sveta. Oni treba da nastave da rade u svojim klubovima i da znaju da dolaze da igraju za reprezentaciju još jedanut. To za njih ne treba da predstavlja samo motivaciju, već i sportski izazov - rekao je Pešić po sletanju na aerodrom "Nikola Tesla".

Istakao je ništa nije završeno, a potom se još jednom osvrnuo na iznenađujući poraz od Finske (86:92).

- Ništa nije završeno. Prvo, ta velika očekivanja nisu ništa novo na području Srbije. Ta očekivanja se plasiraju van naše ekipe, ja sam govorio kakav je sistem na velikim takmičenjima, jedna utakmica ti odlučuje sudbinu. To je za vas novinare verovatno nevažno, Turska je prošla jedva, Francuska je izgubila, mi smo nažalost izgubili, u jednoj utakmici je sve moguće. Da bi uzeo sudbinu u svoje ruke posle neuspeha Finske, moramo da budemo zdravi. Mi nismo fizički bili spremni, mi smo pregoreli protiv Turske, tu smo izvukli maksimume, kaznila nas je Finska, sa izvanrednom igrom, ne pada mi na pamet da ublažim njihovu povredu.

Trofejni stručnjak je naveo i da će u narednim danima obaviti razgovor sa čelnicima KSS-a.

- Bila je apsolutna posvećenost i koncentracija na Evropsko prvenstvo. Narednih dana ćemo da sednemo sa odgovornima u Savezu i da izanaliziramo, pa da vidimo u kom pravcu idemo dalje kada je u pitanju reprezentativni program.

Za kraj je dobio pitanje, da li razmišlja da podnese ostavku?

- Ja ostavku nikada ne dajem. Zbog čega ostavku? Ja sam ovde došao da uradim ovo što sam i uradio, kad niko nije hteo ja sam to prihvatio. I evo posle Olimpijskih igara niko nije hteo, ja sam to prihvatio jer sam osećao odgovornost prema igračima. Imamo taj dogovor do kraja septembra meseca. Sešćemo, razgovaraćemo, ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju svakoj vrsti pomoći. Ostavke... Ovo nije fudbal, ovo je košarka, ostavke se ne daju - zaključio je Pešić.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA