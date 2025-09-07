JOKIĆ ZAVRŠIO SA REPREZENTACIJOM? Španci "bacili bombu" i zabrinuli javnost

Glavna tema u sportskim medijima danas je eliminacija Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci, ali i status Nikole Jokića u nacionalnom timu.

FOTO: FIBA.Basketball

Španska "Marka" je tekst oslovila sa “Zemljotres na Evrobasketu: Finska eliminisala Srbiju!", gde je analiziran meč sa i još bitnije, budućnost zvezde Denvera u nacionalnom timu.

- Finska je ostvarila podvig koji potresa temelje Evrobasketa, izbacivši najvećeg favorita prvenstva. Sada se u Srbiji otvara period neizvesnosti - da li će Svetislav Pešić ostati na klupi, što je malo verovatno, i hoće li rukovodstvo uspeti da ubedi Nikolu Jokića i ostale zvezde da se vrate na sledeće veliko takmičenje - pita se "Marka".

Ono što je sigurno je da naredne godine nema velikih reprezentativnih košarkaških takmičenja, dok je prvo veliko naredno - Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

