JOKIĆ ZAVRŠIO SA REPREZENTACIJOM? Španci "bacili bombu" i zabrinuli javnost
Glavna tema u sportskim medijima danas je eliminacija Srbije sa Evropskog prvenstva u košarci, ali i status Nikole Jokića u nacionalnom timu.
Španska "Marka" je tekst oslovila sa “Zemljotres na Evrobasketu: Finska eliminisala Srbiju!", gde je analiziran meč sa i još bitnije, budućnost zvezde Denvera u nacionalnom timu.
- Finska je ostvarila podvig koji potresa temelje Evrobasketa, izbacivši najvećeg favorita prvenstva. Sada se u Srbiji otvara period neizvesnosti - da li će Svetislav Pešić ostati na klupi, što je malo verovatno, i hoće li rukovodstvo uspeti da ubedi Nikolu Jokića i ostale zvezde da se vrate na sledeće veliko takmičenje - pita se "Marka".
Ono što je sigurno je da naredne godine nema velikih reprezentativnih košarkaških takmičenja, dok je prvo veliko naredno - Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
SRBIJA POSLE SKANDALA I DRAME ISPALA SA EVROBASKETA! Senzacija, Finska izbacila "orlove" sa Evropskog prvenstva!
Košarkaška reprezentacija Srbije je eliminisana sa Evropskog prvenstva, a plasman među osam najboljih ekipa Evrobasketa 2025 onemogućio je poraz od Finske. Konačan rezultat, 86:92, epilog je burnih dešavanja, na momente i skandaloznih. Ipak, nema se šta zameriti samim pobednicima - oni su muški, borbenijom i, pre svega, koncentrisanijom igrom, uz neverovatan broj ofanivnih skokova protiv više ekipe - izbacili glavnog favorita za zlato. Istina, problemi s kojima su se naši suočili (povrede kapitena Bogdanovića, pa Tristana Vukčevića, koji nije igrao ovoga puta, a usred meča i peh Dobrića, te nastup rovitog Avramovića) nisu bili mali, ali malo ko je očekivao da će ekipa iz zemlje košarke - ispasti sa Evrobasketa već u osmini finala, i to od suparnika koji se nikako ne svrstava u košarkaške supersile. To se i dogodilo.
06. 09. 2025. u 22:50 >> 22:50
