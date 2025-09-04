NE IZAZAVAJ DONČIĆA: Luka pogodio sa rancem na leđima, Omić morao da radi 50 sklekova (VIDEO)
LUKA Dončić i Slovenija igraju važan meč protiv Izraela na Evrobasketu 2025. U taboru "zmajčeka" je dobra atmosfera što pokazuje jedna situacija nakon treninga u kojoj su učestvovali Luka Dončić i Alen Omić.
Naime, dok je as Los Anđeles lejkersa napuštao teren i krenuo put svlačionice, odlučio je da okuša sreću šutem sa ogromne udaljenosti, daleko izvan granica terena. Tada se uključio Alen Omić, koji je predložio opkladu: Ako Dončić pogodi, centar radi 50 sklekova.
Da stvar za Dončića bude još teža imao je ranac na leđima. Ipak, ni to mu nije predstavljalo problem pošto je pogodio bez "koske".
Omić je ispunio obećanje i krenuo da radi sklekove, a sve je uz osmeh nadgledao najbolji igrač Slovenije.
Podsetimo, duel "zmajčeka" i Izraela na pgogramu je ovog četvrtka od 17 časova.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
DA LI JE OVO MOGUĆE? Pojavio se neverovatan podatak za Nikolu Jokića
04. 09. 2025. u 12:57
JANIK SINER U ŠOKU! Ceo svet bruji o skandalu kakav tenis ne pamti
04. 09. 2025. u 10:25
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa dve realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
03. 09. 2025. u 07:30
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, posle čega je postalo poznato kakav put "orlove" selektora Svetislava Pešića čeka do željenog finala.
03. 09. 2025. u 22:17
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)