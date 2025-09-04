Košarka

NE IZAZAVAJ DONČIĆA: Luka pogodio sa rancem na leđima, Omić morao da radi 50 sklekova (VIDEO)

Časlav Vuković

04. 09. 2025. u 16:46

LUKA Dončić i Slovenija igraju važan meč protiv Izraela na Evrobasketu 2025. U taboru "zmajčeka" je dobra atmosfera što pokazuje jedna situacija nakon treninga u kojoj su učestvovali Luka Dončić i Alen Omić.

FOTO: FIBA.Basketball

Naime, dok je as Los Anđeles lejkersa napuštao teren i krenuo put svlačionice, odlučio je da okuša sreću šutem sa ogromne udaljenosti, daleko izvan granica terena. Tada se uključio Alen Omić, koji je predložio opkladu: Ako Dončić pogodi, centar radi 50 sklekova.

Da stvar za Dončića bude još teža imao je ranac na leđima. Ipak, ni to mu nije predstavljalo problem pošto je pogodio bez "koske".

Omić je ispunio obećanje i krenuo da radi sklekove, a sve je uz osmeh nadgledao najbolji igrač Slovenije.

Podsetimo, duel "zmajčeka" i Izraela na pgogramu je ovog četvrtka od 17 časova.

