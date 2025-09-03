KAPITEN! Evo šta je Bogdan Bogdanović uradio posle poraza Srbije od Turske na Evrobasketu

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, a povređeni lider "orlova" Bogdan Bogdanović je potom oduševio reprezentaciju čiji je kapiten.

FOTO: FIBA.basketball

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je kapiten našeg državnog tima poslao poruku podrške saigračima.

- Ponosan na vas! - poručio je Bogdanović.

instagram / Bogdan Bogdanovic

Srbija je usled prvog poraza na prvenstvu, a doživela ga je uz veličanstvenu borbu, i to oslabljna neigranjem Bogdanovića, Vukčevića, a od 19. minuta i Avramovića, završila kao druga u grupi A.

Zato će u subotu igrati protiv nezgodne Finske meč osmine finala Evrobasketa.

