PEŠIĆ OTKRIO KAKO JE ALEKSA AVRAMOVIĆ, A KAKO TRISTAN VUKČEVIĆ! "Blizu smo ovih što su kandidati za medalju!"

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz zanimljivu utakmicu Srbija - Turska, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila - baš u njegovom stilu.

Podsetimo, Srbija i Turska odigrali su spektakularan meč 5. kola, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako "otvorio" razgovor sa novinarima:

- Najpre, želim da čestitam turskoj ekipi, ali i mojim igračima. Oni su prikazali odličnu igru. Oba tima su to učinila. Možda i jedna od najboljih utakmica u dosadašnjem toku turnira. Mi smo igrali dobro. Odlučili su neki detalji, previše trojki Turske... Kao i uvek, u neizvesnim utakmicama, morate da budete savršeni u završnici, morate da kontrolišite skok. Mi smo takođe zaslužili da pobedimo, ali su Turci bili za nijansu koncentrisaniji na kraju - rekao je Pešić.

Upitan "gde je sada Srbija", odgovorio je:

- Blizu smo svim ovima koji su favoriti za medalju. Turska je dosad odigrala baš dobro. Nije imala padove. Bili su snažan protivnik, malo su nas iznenadili za tri poena... 18 ubačenih trojki je onako, baš previše. Ali, mislim da smo u ovom trenutku dali maksimum. Malo je, kada su neizvesne utakmice, nama ponestalo snage. Promašili smo neka bacanja, oni su nam "skinuli" neke skokove. Ali, kod nas se ništa ne menja! Odlična je ovo bila pripremna utakmica za ono što sledi. I ova je bila važna, ali nam je bilo bitno da vidimo s kime ćemo (s kakvim rivalima) ćemo se sastati. Imali smo neke probleme sa povredama, mada ja ne volim opravdanja tog tipa. Ali, eto... Ovaj mali (Tristan Vukčević) uopšte nije uopšte nije mogao da igra... A kada se ovako igra, sa toliko energije, svako je bitan, makar dva minuta. Nije opasna povreda. Muskularana je, biće spreman za 2-3 dana. Najviše nas je poremetilo ovo sa Avramovićem. Povredio je petu. To je onako... baš bolno. To nas je poremetilo. Ali, nema veze. Ne želim da umanjim pobedu Turske. Imamo vremena do subote da se pripremimo za utakmicu sa Finskom i to je to.

O Aleksi je dodao i sledeće:

- On je pokušao na poluvremenu (da se okrepi i oporavi), da se napravi terapija. Planirali smo da uđe, probao je, ali nije mogao. Videćemo koje je vrsta povrede večeras, sutra, prekostura... Sada stvarno ne zanm.

Istakavši da je suđenje bilo dobro, jer su sudije "držale dosta dobar kriterijum", iako bi "voleo da obrate malo više pažnje kad se lopta spusti Jokiću", Pešić je potom odbio da javno hvali naše igrače.

Upitan je o dobrom učinku Gudurića i Stefana Jovića...

- Ne komentarišem individualne učinke. Radujemo se se svakom borbenom prilazu svakog igrača, ali večeras su svi naši bili takvi. Ne bih ja tu ništa menjao u smislu odnosa prema igri, koncentraciji, želji za pobedom, za dokazivanjem... To je sve bilo na dosta dobrom nivou od strane svih igrača i samo tako treba da nastavimo.

