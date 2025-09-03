PARTIZAN DOBIO RAZVOJNI TIM! Vladimir Micov izabran za sportskog direktora
Košarkaški klubovi Partizan i Metalac iz Valjeva potpisali su ugovor o saradnji, saopštili su danas "crno-beli".
U saopštenju se navodi da će sporazum za oba kluba doneti nove prilike.
"Od sezone 2025-26, KK Metalac postaje tim kroz koji će se razvijati mladi igrači crno-belih. Renomirani valjevski klub, na taj način je dobio podršku da nastavi sa normalnim funkcionisanjem, ali pod patronatom KK Partizan i uz tesnu saradnju sa mlađim selekcijama 'Parnog valjka'", saopšteno je na zvaničnom sajtu Partizana.
"Sportski direktor Metalca iz Valjeva, postao je nekadašnji košarkaš Partizana i reprezentativac Srbije, Vladimir Micov, dok će ekipu kao trener predvoditi Miljan Pavković. Ekipa Metalca se takmiči u Košarkaškoj ligi Srbije, gde će pod budnim okom sportskog sektora 'crno-belih', mladi igrači Partizana sticati iskustvo igrajući utakmice u seniorskoj konkurenciji", dodaje se u saopštenju Partizana.
