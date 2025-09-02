Košarka

FIBA PITALA SVET "ŠTA MOŽE SRBIJA BEZ BOGDANA?" - I evo šta joj je svet poručio!

Новости онлине

02. 09. 2025. u 20:03

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je danas, a pred utakmicu Srbija - Turska, svetska kuća košarke je pitala košarkašku planetu - koliko Srbi mogu bez povređenog Bogdana Bogdanovića.

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, ali igrajući celo drugo poluvreme bez povređenog kapitena.

Ispostavilo se potom da "Bogi" ne samo da ne može da igra protiv Letonije, već je pregledom ustanovljeno da je došlo do rupture mišića zadnje lože. I, zbog toga je za Bogdanovića šampionat Evrope završen pre vremena, a Srbija ostala bez jednog od ključnih igrača.

FIBA je zato na svom zvaničnom sajtu pitala ljubitelje i poznavaoce košarke, da li su Srbi i dalje glavni kandidati za titulu na Evrobasketu 2025?

I, odgovori su bili sledeći:

  • Nisu ni blizu! 10%
  • Možda... 27%
  • Da, naravno (da su najveći favoriti!) 64%

FOTO: FIBA

A šta vi mislite?

Učestvujte u našoj anketi:

Anketa

Da li su Srbi i dalje glavni kandidati za titulu na Evrobasketu 2025?

Preporučujemo

