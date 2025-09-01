LJUTI JER IH SRBIJA DOBILA: Evo šta su Letonci danas uradili na Evrobasketu i zbog čega su još besniji
Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Češke na Evropskom prvenstvu u košarci, a pred taj meč u našoj grupi je bilo prilično zanimljivo.
Najpre je Turska zgromila Estoniju, a onda je nastupila i selekcija domaćina u Rigi.
Letonija, prilično besna zbog načina na koji je izgubila od Srbije (a bilo je tu i optužbi Davisa Bertansa na očajno suđenje u napetoj završnici, i to u korist naših "orlova"), danas je igrala protiv Portugala, koji je prethodno prilično namučio izabranike selektora Svetislava Pešića.
Malo su se i Letonci pomučili sa fizički snažnim rivalom, ali je od druge četvrtine publika u Rigi mnogo lakše pratila taj meč - jer su se Kristaps Porzingis i drugovi razgoropadili.
Izgrađen je i 21 poen razlike, što i ne čudi, imajući u vidu šta je sve radila pomenuta NBA zvezda i odakle je sve davala trojke:
Na kraju, konačan rezultat glasio je 78:62 u korist Letonije, koja se u drugom poluvremenu opustila, svesna da je trijumf obezbedila.
Ipak, nije sve bilo idealno, jer se povredio najpre Arturs Žagars, a u samoj završnici i drugi plejmejker, Kristers Zoriks.
Porzingis je bio najbolji igrač domaće selekcije, postigao je 21 poen, uz devet skokova, tri asistencije, blokadu i pet izgubljenih lopti. Šmit je doprineo pobedi sa 15 poena, Davis Bertans sa 14, a Dairis sa 11.
Kod Portugalaca su se istakli Lisboa sa 17 poena, te Keta sa 16.
Portugal u poslednjem kolu igra protiv Estonije, a Letonija sa Češkom.
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
