Košarka

LJUTI JER IH SRBIJA DOBILA: Evo šta su Letonci danas uradili na Evrobasketu i zbog čega su još besniji

Новости онлине

01. 09. 2025. u 19:04

Košarkaška reprezentacija Srbije igra danas protiv Češke na Evropskom prvenstvu u košarci, a pred taj meč u našoj grupi je bilo prilično zanimljivo.

ЉУТИ ЈЕР ИХ СРБИЈА ДОБИЛА: Ево шта су Летонци данас урадили на Евробаскету и због чега су још беснији

FOTO: FIBA.Basketball

Najpre je Turska zgromila Estoniju, a onda je nastupila i selekcija domaćina u Rigi.

Letonija, prilično besna zbog načina na koji je izgubila od Srbije (a bilo je tu i optužbi Davisa Bertansa na očajno suđenje u napetoj završnici, i to u korist naših "orlova"), danas je igrala protiv Portugala, koji je prethodno prilično namučio izabranike selektora Svetislava Pešića.

Malo su se i Letonci pomučili sa fizički snažnim rivalom, ali je od druge četvrtine publika u Rigi mnogo lakše pratila taj meč - jer su se Kristaps Porzingis i drugovi razgoropadili.

Izgrađen je i 21 poen razlike, što i ne čudi, imajući u vidu šta je sve radila pomenuta NBA zvezda i odakle je sve davala trojke:

Na kraju, konačan rezultat glasio je 78:62 u korist Letonije, koja se u drugom poluvremenu opustila, svesna da je trijumf obezbedila.

Ipak, nije sve bilo idealno, jer se povredio najpre Arturs Žagars, a u samoj završnici i drugi plejmejker, Kristers Zoriks.

Porzingis je bio najbolji igrač domaće selekcije, postigao je 21 poen, uz devet skokova, tri asistencije, blokadu i pet izgubljenih lopti. Šmit je doprineo pobedi sa 15 poena, Davis Bertans sa 14, a Dairis sa 11.

Kod Portugalaca su se istakli Lisboa sa 17 poena, te Keta sa 16.

Portugal u poslednjem kolu igra protiv Estonije, a Letonija sa Češkom.

Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:

Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe

Grupa A

(Riga, Letonija)

Grupa B

(Tampere, Finska)

Grupa C

(Limasol, Kipar)

Grupa D

(Katovice, Poljska)

Portugal Nemačka Kipar Island
Estonija Finska Italija Francuska
Letonija V. Britanija Gruzija Slovenija
Turska Litvanija Španija Poljska
Srbija Švedska Grčka Belgija
Češka Crna Gora BiH Izrael

Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?

Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.

Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.

---

Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Tagovi

Drugi pišu

