"ORLOVI" MORA DA SU U ŠOKU! Turci nestvarno zgromili ekipu protiv koje se Srbija mučila, blistao "bejbi Jokić"!
Evropsko prvenstvo u košarci je sve zanimljivije, a košarkaška reprezentacija sigurno je imala šta da vidi u utakmici koju su, u okviru A grupe Evrobasketa, odigrali Turska i Portugal.
Portugalci su dan ranije namučili "orlove", ali su ih Turci "samleli" uz izvrsnu partiju Alperena Šenguna, 23-godšnjaka kog mnogi zovu "bejbi Jokić", ne samo jer je u NBA ligi (centar je Hjustona) već zbog svestranosti i odličnih asistencija.
Borbeni Portugal, koji je dugo odolevao ekipi Svetislava Pešića, poveo je protiv Turske sa jedan razlike i...
Stvari su se potom tako odvijale, da je pred kraj treće deonice semafor pokazao nestvarnih 73:37 za Turke.
Na kraju, konačan rezultat bio je čak 95:54, odnosno 41 poen razlike za moćnu tursku selekciju čiji je selektor harizmatični, a neretko kontroverzni Ergin Ataman.
Šengun je predvodio tursku reprezentaciju sa 20 poena (šut za dva 9/11, trojke 0/2), sedam skokova, pet asistencija i jednom krađom.
Od ostalih njegovih saigrača, istakli su se još Furkan Korkmaz i Omer Faruk Jurtseven sa po 14 poena.
Keta sa 15 i Vilijams sa 14 poena odskočili su u poraženoj selekciji Portugala.
Turci u ponedeljak igraju sa Estoncima (a naši "orlovi" sa Češkom), dok je u sredu derbi prve runde Evrobasketa, Srbija - Turska, i to od 20.15.
Podsetimo, žrebom su određene sledeće grupe:
|
Evropsko prvenstvo u košarci - Evrobasket 2025 - grupe
|
Grupa A
(Riga, Letonija)
|
Grupa B
(Tampere, Finska)
|
Grupa C
(Limasol, Kipar)
|
Grupa D
(Katovice, Poljska)
|Portugal
|Nemačka
|Kipar
|Island
|Estonija
|Finska
|Italija
|Francuska
|Letonija
|V. Britanija
|Gruzija
|Slovenija
|Turska
|Litvanija
|Španija
|Poljska
|Srbija
|Švedska
|Grčka
|Belgija
|Češka
|Crna Gora
|BiH
|Izrael
Koji je sistem takmičenja na Evrobasketu 2025?
Evrobasket se najpre odvija kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije idu u nokaut fazu, osiminu finala.
Ukrštaju se A i B grupa, odnosno C i D, i to po standardnom principu: najbolji tim iz A igraće protiv četvrtroplasiranog iz B, A2 "ide na" B3, odnosno preostali parovi su A3-B2 i A4-B1. Isto će biti sa grupama C i D. Dakle, ako sve bude kako se i očekuje, naši "orlovi" će u osmini finala igrati sa nekim iz grupe B, a tu su Nemci kao aktuelni prvaci sveta, Crnogoroci, Litvanci, te Šveđani, Finci i Britanci.
Ako vas košarka zanima, pratite sve najvažnije i najzanimljivije o njoj na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
