"NIKOLA JOKIĆ JE SVETSKA KLASA": Vanja Marinković otvorio dušu nakon meča sa Portugalom

Košarkaška reprezentacija Srbije je u drugom meču grupe "A" na Evropskom prvenstvu igrala protiv Portugala. "Orlovi" su slavili 80:69. Košarkaš naše selekcije Vanja Marinković je nakon meča izneo utiske.

FOTO: KSS

Analizirao je Marinković duel sa Portugalcima.

- Počeli smo meč nervozno. Onda tehnička Filipa Petruševa i još veća nervoza. Jedan od najtežih protivnika do sada. Drugo poluvreme smo igrali bolje. Bili smo mirniji u glavama - počeo je kapiten Partizana izlaganje.

Mučila se Srbija u trećoj deonici, a onda je na scenu stupio Nikola Jokić koji je u tom periodu postigao 13 poena.

- Nikola Jokić je svetska klasa. nemam šta drugo da kažem. Preuzeo je na sebe sve i spasao nas u tom delu.

Nema mnogo vremena za odmor, sutra od 18 sledi meč protiv Letonije.

Igramo od 18 malo je vremena za odmor. Igramo protiv Letonije, biće puna hala. Ako budemo imali bolje glave i bolji pristup igraćemo bolje.

