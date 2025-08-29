NIKO KAO LUKA DONČIĆ! Slovenac ispisao istoriju Evrobasketa

Slovenija je doživela poraz od Poljske, uprkos vrhunskoj partiji Luke Dončića.

FOTO: FIBA.Basketball

Sjajni bek je utakmicu završio sa 34 poena, četiri skoka, devet asistencija i pet osvojenih lopti.

Postao je Dončić time prvi igrač u istoriji Evrobasketa s 30+ poena, 5+ asistencija i 5+ osvojenih lopti, otkako se beleži statistika, istakla je FIBA na zvaničnom nalogu.

Ali, to nije bilo dovoljno da Slovenija savlada Poljsku, koja je bila ubedljiva.

Naredni susret Slovenci igraju u subotu protiv Francuske, koja je bila sigurna na premijeri u Katovicama.