NIKO KAO LUKA DONČIĆ! Slovenac ispisao istoriju Evrobasketa
Slovenija je doživela poraz od Poljske, uprkos vrhunskoj partiji Luke Dončića.
Sjajni bek je utakmicu završio sa 34 poena, četiri skoka, devet asistencija i pet osvojenih lopti.
Postao je Dončić time prvi igrač u istoriji Evrobasketa s 30+ poena, 5+ asistencija i 5+ osvojenih lopti, otkako se beleži statistika, istakla je FIBA na zvaničnom nalogu.
Ali, to nije bilo dovoljno da Slovenija savlada Poljsku, koja je bila ubedljiva.
Naredni susret Slovenci igraju u subotu protiv Francuske, koja je bila sigurna na premijeri u Katovicama.
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
