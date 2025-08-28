"NEMA GARANCIJA DA SRBIJA OSVAJA EVROBASKET!" Jusuf Nurkić o Evropskom prvenstvu u košarci

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić smatra da Srbija nema garancije da će osvojiti Evrobasket.

Foto: EPA-EFE/Zbigniew Meissner

- Valjda možemo da sudimo o tome posle meča sa Kiprom ili po pripremnim utakmicama. Ako neko da 25 poena za 14 minuta onda je u prilično dobroj formi, po mom mišljenju. Mislim da je trener malo igrao igre za javnost. Kao što rekoh, sudi o meni kako igram - rekao je Nurkić za "Basketnjuz".

Govorio je Nurkić i o favoritima na Evrobasketu. Kaže da ne može da se izdvoji samo jedan tim.

- Nema garancija ni da će Srbija osvojiti. Mislim, sjajan su tim. Možda pobede, ali Turska je dobila Letoniju 20 razlike. Igrali su na pravi način.

BiH Evrobasket otvara protiv domaćina Grupe C Kipra u Limasolu, od 17.15 časova.

