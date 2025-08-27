Košarka

BURA NA EVROBASKETU! Svetislav Pešić besan na konferenciji za štampu, evo i na koga!

Новости онлине

27. 08. 2025. u 22:28

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom na sebi svojstven način "otvorio" konferenciju za štampu.

FOTO: FIBA

Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako "otvorio" obraćanje novinarima:

Nije se uopšte obratio njima, već organizatoru.

- Imam samo jedan zahtev za vas...

- Izvolite - rekao je Džef Tejlor, FIBA-konferansije.

- Sada je 23.20 (po lokalnom vremenu). Molim vas da poštujete naše vreme - rekao je Pešić.

- Želite da ranije izađete?

- Ne možemo da ostajemo ovde sat vremena posle utakmice, da bismo održali konferenciju! Spreman sam ja za sve, ali evo, sada je 23.30. 

- Da, jasno...

- Da li ste me razumeli? - pitao je strateg srpske selekcije.

- Želite li da konferencija traje kraće?

- Želim da ne čekamo 30 minuta da ona počne - zaključio je "uvod" Svetislav Pešić.

