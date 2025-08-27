BURA NA EVROBASKETU! Svetislav Pešić besan na konferenciji za štampu, evo i na koga!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom na sebi svojstven način "otvorio" konferenciju za štampu.
Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, posle čega je strateg našeg državnog tima ovako "otvorio" obraćanje novinarima:
Nije se uopšte obratio njima, već organizatoru.
- Imam samo jedan zahtev za vas...
- Izvolite - rekao je Džef Tejlor, FIBA-konferansije.
- Sada je 23.20 (po lokalnom vremenu). Molim vas da poštujete naše vreme - rekao je Pešić.
- Želite da ranije izađete?
- Ne možemo da ostajemo ovde sat vremena posle utakmice, da bismo održali konferenciju! Spreman sam ja za sve, ali evo, sada je 23.30.
- Da, jasno...
- Da li ste me razumeli? - pitao je strateg srpske selekcije.
- Želite li da konferencija traje kraće?
- Želim da ne čekamo 30 minuta da ona počne - zaključio je "uvod" Svetislav Pešić.
