"NEMA EGA, UVEK SAM SREĆAN!" Vasa Micić nakon prve utakmice na Evrobasketu

Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča izjavu za medije dao je Vasilije Micić.

Foto arhiva VN

- Dobro otvorena utakmica, pristup kako treba. Očigledno da će svaka utakmica ovde u početku biti neizvesna, ali sa dobrim pristupom verujem da u svakoj utakmici imamo dobre šanse - rekao je Micić posle susreta.

Još košarkaš Hapoela iz Tel Aviva hvata zalet, pa je protiv Estonije postigao četiri poena i uhvatio dva skoka.

- Osećao sam se srećno, najiskrenije. To što najviše volim da radim je košarka. Svaki minut ću se potruditi da izgledam što bolje, da doprinesem ekipi što je više moguće. Jasno je ko ima kakvu ulogu, nema ega. Uvek sam srećan, sa svakim minutom na terenu.

Orlovi su važili za velikog favorita pred meč sa Estonijom, ali Vasilje ističe da u svaki meč ulaze maksimalno koncentrisani.

- Nema nedostatka motivacije, imamo jasan cilj. Svaka utakmica, pogotovu naučeni iskustvom iz 2022, može da bude neizvesna. Tako se gradi samopouzdanje za odlučujuće utakmice, verujem da će svaka utakmica biti kao da je poslednja.

Dobio je Micić i jedan udarac, nisu Estonci štedeli srpske reprezentativce ni na minus 30, 40…

- Sve je u redu. To su FIBA pravila, moramo da se adaptiramo.

Grube igre nemoćnih Estonaca dotakao se i Stefan Jović.

- Drugo poluvreme su izašli rasterećeno, imali su podršku sa tribina i tukli 20 minuta. Nije bilo lagano, ali sa naše strane je pristup bio kakav želimo i to smo ispoštovali. Odradili smo profesionalno, ispoštovali i nas i njih i da se na kraju dana niko nije povredio - dodao je iskusni plejmejker.

