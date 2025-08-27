Košarka

"OVO JE PROŠLO": Aleksa Avramović "otvorio dušu" nakon pobede Srbije nad Estonijom na Evrobasketu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

27. 08. 2025. u 22:10

Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča Aleksa Avramović pohvalio je saigrače i atmosferu u Rigi.

ОВО ЈЕ ПРОШЛО: Алекса Аврамовић отворио душу након победе Србије над Естонијом на Евробаскету

Foto: Profimedia

- Hvala našim navijačima i njihovim na kreiranju fantastične atmofere. Odigrali smo ozbiljno od prvog minuta. Igrali smo visok presing i imali dosta presečenih pasova koji su doveli do lakih kontri i poena. To nam je dalo motiv, elan i samopozdanje. svi su igrali fenomenalno, ovo je prošlo okrećemo se narednom meču sa Portugalom - rekao je Avramović. 

