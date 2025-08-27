POLITIČKA PROVOKACIJA NA MEČU SRBIJA - ESTONIJA! Evo šta su uradili estonski navijači (FOTO)
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, ali i jedno neočekivano ponašanje estonske publike.
Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, ali...
Na tribinama nije bilo sve onako kako FIBA "zapoveda".
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Svetska kuća košarka ne dozvoljava političke poruke na takmičarskim utakmicama pod njenim okriljem, ali...
Estonci, koji su oduševili neke od naših košarkaša činjenicom da su navijali sve vreme, čak i kada su njihovi ljubimci gubili sa preko 40 poena razlike, u četvrtoj deonici su razvili veliku zastavu - u znak podrške Ukrajini.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Na njoj se, uz estonsku, našla i ukrajinska zastava, uz poruku podrške u aktuelnom sukobu.
Rusija svakako neće biti najsrećnija zbog ovog poteza estonske publike, a ostaje da se vidi šta će FIBA reći na ovo kršenje njenih pravila.
Ne propustite:
BURA NA EVROBASKETU! Svetislav Pešić besan na konferenciji za štampu, evo i na koga!
"NEMA OPRAVDANjA!" Selektor Estonije LjUT na svoje košarkaše zbog poraza od Srbije!
JOKIĆ ZAPANjIO CEO SVET U 2. MINUTU EVROBASKETA! Neverovatno šta je uradio... (VIDEO)
"TO ĆE VIŠE SELEKTORA DA RADUJE!" Stefan Jović posle trijumfa Srbije nad Estonijom na Mundobasketu
"TO NAS DODATNO MOTIVIŠE, BIĆEMO U REDU": Filip Petrušev je imao šta da kaže nakon pobede Srbije nad Estonijom
"POLAKO SE UVODIMO ZA ONO ŠTO NAS ČEKA!" Vanja Marinković nakon prve pobede Srbije na Evrobasketu
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Zvezdi stigla zabrana iz UEFA?
27. 08. 2025. u 08:36
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)