POLITIČKA PROVOKACIJA NA MEČU SRBIJA - ESTONIJA! Evo šta su uradili estonski navijači (FOTO)

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, počeo je uz veliki trijumf Srbije, ali i jedno neočekivano ponašanje estonske publike.

ПОЛИТИЧКА ПРОВОКАЦИЈА НА МЕЧУ СРБИЈА - ЕСТОНИЈА! Ево шта су урадили естонски навијачи (ФОТО)

FOTO: FIBA.Basketball

Podsetimo, Srbija je pobedila Estoniju i tako ispisala novu stranicu istorije naše košarke, ali...

Na tribinama nije bilo sve onako kako FIBA "zapoveda".

Svetska kuća košarka ne dozvoljava političke poruke na takmičarskim utakmicama pod njenim okriljem, ali...

Estonci, koji su oduševili neke od naših košarkaša činjenicom da su navijali sve vreme, čak i kada su njihovi ljubimci gubili sa preko 40 poena razlike, u četvrtoj deonici su razvili veliku zastavu - u znak podrške Ukrajini.

Na njoj se, uz estonsku, našla i ukrajinska zastava, uz poruku podrške u aktuelnom sukobu.

Ukrajinska zastava na velikom transparentu estonskih navijača / Foto: Printskrin/Arena sport

Rusija svakako neće biti najsrećnija zbog ovog poteza estonske publike, a ostaje da se vidi šta će FIBA reći na ovo kršenje njenih pravila.

