"ZNAM DA ON UŽIVA, NE SUMNJAM DA ĆU I JA!" Šejk Milton o Partizanu, Sterlingu Braunu, Lebronu DŽejmsu kao i o nadimku

Novi košarkaš Partizana, Šejk Milton, obavezao se na vernost crno-belima u naredne dve sezone, a nedavno je stigao i u Beograd kako bi se priključio novim saigračima.

Foto: Profimedia

- Opušten sam, volim da budem u prirodi, planiarim, šetam, volim da igram golf, tenis… Volim hranu, da isprobavam nove ukuse, posećujem restorane i uživam u gradu - opisao je američki košarkaš sebe u intervjuu za novu platformu kluba pod nazivom PartPlus.

Objasnio je i kako je dobio nadimak Šejk – puno ime i prezime su mu Malik Bendžamin Milton.

- Nadimak dolazi od tate, dok je igrao košarku zvali su ga Milkmen i dok sam bio mali, mama je stalno pitala: Šta radi mali Milkšejk? I Šejk je ostalo. Zovu me tako čitavog života, učitelji, odrasli… Uvek je bilo Šejk“, dodao je 28-godišnji bek i istakao da je njegov otac, inače bivši košarkaš Majron Milton, imao veliki uticaj na njegovu karijeru:

- Naučio me je svemu o igri i po tome ćemo uvek biti povezani.

Šejk ima veliko NBA iskustvo iza sebe. Pored Siksersa i Lejkersa, branio je još boje Minesota Timbervulvsa, Detroit Pistonsa, Njujork Kniksa i Bruklin Netsa, a sakupio je 359 nastupa u ligaškom delu sezone i još 40 u plej-ofu.

Igrao je sa brojnim asovima, pa i sa Lebronom Džejmson u Los Anđelesu.

- Stvarno je super, Lebron je dobar tip, uprkos njegovoj veličini sjajno je videti kako je prizeman,ali i kako funkcioniše svakog dana. Možda ima dva-tri ormarića više, ali nema zasebnu svlačionicu - istakao je kroz osmeh.

Prvi put će igrati u Evropi. Prvi put i van granica SAD.

- Uzbuđen sam. Definitvno velika promena, ali i blagoslov, košarka vas vodi na sve krajeve sveta. Želim da naučim što više o gradu i istražim što je više moguće. Srećan sam što sam ovde i spreman da dam sve od sebe.

Otkrio je i kako se odlučio za Partizan.

- Došlo je nekako prirodno, kroz razgovore sa Zoranom i mojim agentom. Bilo je mnogo poveznica. Moj prijatelj, Jogi, bio je povezivan sa timom, imao sam i nekoliko saigrača koji su bili deo Partizana. Nekako se sve prirodno uklopilo.

Veliki uticaj na njegovu odluku imao je i Sterling Braun, sa kojim je igrao na koledžu.

- Razgovarao sam sa njim kada sam donosio odluku. Rekao je lepe stvari, da je trener zahtevan, ali da ću uživati da igram za njega. On je ovde najbolji svih vremena, pa sam uzbuđen zbog toga. Pričao mi je o navijačima, neverovatnoj atmosferi, rekao mi je da ćemo se zabaviti i da definitivno imamo šansu da pobedimo. Posle toga, bio sam spreman da dođem.

Prisetio se i početka na SMU-u sa Braunom.

- Prilično je ludo, kao da zatvaramo krug. Sterling je pravi ratnik na terenu, želite takve igrače uz sebe. Sećam se kako je bilo na treningu sa njim, kako smo se takmičili… Mnogo mi je pomogao da napredujem, nikada nije odustajao. Uzbuđen sam, pre svega zbog mentaliteta koji nosi sa sobom.

Pričao mu je Sterling i o atmosferi koju prave navijači Partizana.

- Slično kao na koledžu, ali na 1000 puta većem nivou. Imati navijače koji su toliko strastveni i kojima je stalo do tima i pobeda, to kao da vam stavi bateriju na leđa i pokrene vas. Znam da Sterling uživa u takvim situacijama, ne sumnjam da ću i ja.

Svestan je šta ga čeka na Starom kontinentu.

- Video sam da je svaka utakmica bitna. Da pokušavaš da pobediš svaku utakmicu i to je košarka koju želite da igrate. Želite da sve to ima neko značanje. Pokušaću da donesem strast na svaku utakmicu i upišem što je više moguće pobeda.

Za kraj, poručio je navijačima šta mogu da očekuju od njega naredne sezone.

- Bitno je samo da doprinesem timu i uradim sve što mogu da pobeđujemo. Da li to znači da budem agreisvan sa loptom, da uključujem saigrače, da igram dobru odbranu ili da se moj glas čuje… Daću sve od sebe da igram što je bolje moguće - zaključio je Šejk Milton.