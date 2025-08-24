"SRBIJA JE FAVORIT" Erik Spolstra nahvalio "Orlove", a posebno je istakao jednog igrača (VIDEO)

TRENER Majami Hita Erik Spolstra boravi u Beogradu. Prisustvovao je utakmici Srbije i Slovenije, a potom i poslednjem treningu reprezentacije Srbije pred odlazak na Evropsko prvenstvo. On je za zvanični Jutjub kanal KSS-a govorio o našoj selekciji.

FOTO: Tanjug/AP

Pohvalio je na početku trenera Svetislava Pešića i učinak Srbije u prethodnom periodu.

- Veoma poštujemo reprezentaciju Srbije, koja je izuzetno dobro vođena. Imali su dva sjajna leta prethodno, Svetsko prvenstvo, pa Olimpijske igre. Bila je impresivna utakmica pre neko veče. Prvi put sam u Beogradu i provodimo zaista divno vreme ovde. Svi su ljubazni, pokazuju nam grad. Atmosfera pre neko veče bila je neverovatna, rekao je Amerikanac.

Posebno je istakao oduševljenje igranjem Nikole Jovića u reprezentaciji.

- Da, veoma sam uzbuđen zbog Nika (Nikole Jovića, prim. aut). Volim kada provodi vreme u reprezentaciji. Svaki put kada nam se vrati, vrati se zreliji. Mislim da to što je okružen grupom koja zna da pobeđuje i kojoj je stalo da pobeđuje u timu koji je dobro povezan. To ostavlja utisak na njega. Radujem se sjajnim stvarima koje će raditi sa nama.

Smatra da je Srbija jedan od favorita na Evrobasketu.

- Evrobasket je sjajan turnir. Pratim ga već dugo vremena i prisustvovao sam jednom kada je Goran Dragić igrao na njemu. Srbija je očigledno jedan od favorita, bili su dobri pre neko veče i u ostalim pripremnim mečevima. Kao što sam rekao, izuzetno su dobro utrenirani, tim veterana koji je dugo zajedno i siguran sam da jedva čekaju prvenstvo.

Reprezentacija Srbije će prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu odigrati 27. avgusta protiv Estonije.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu